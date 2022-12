Fantasías, basa Ayuntamiento propuesta de aumento al predial: diputados

Como una intentona de confundir, hacer trampa con los planteamientos y perjudicar a los ciudadanos, calificaron diputados la propuesta del ayuntamiento de la capital para incrementar los valores unitarios de suelo y construcción de 2023 en un 26.4 por ciento, durante una reunión con funcionarios municipales.

El diputado Alejandro Leal Tovías manifestó que “hace poco el presidente municipal Enrique Galindo aseguró que no habría ninguna propuesta de incremento al impuesto predial, pero “vemos que hay un impacto en diversas áreas que tienen que ver con este rubro; es cierto que en cinco años no se han ajustado las tarifas, pero hay propuestas engañosas que estamos analizando”.

Cortesía | Ayuntamiento

Para empezar, dijo, es difícil comparar a San Luis con municipios como León o Querétaro, “que ejercen más del doble de presupuestpo que San Luis y las condiciones son diversas”, mientras que el diputado Rubén Guajardo Barrera, manifestó que hay aumentos, por ejemplo, en casas de la colonia Industrial Aviación donde al aumento estaría en un 35 por ciento o más.

El diputado Eloy Franklin señaló que “nos vinieron a presentar cuentas alegres, de fantasía, no la realidad, al menos los que conocemos y representamos el sexto distrito, sabemos que el ayuntamiento no está presentando situaciones reales y no estamos de acuerdo a favor de ningún incremento”.

Añadió que “dijo el alcalde que no habría aumentos y le pedimos que sea congruente con la situación económica de los ciudadanos a los que les va a afectar cualquier incremento; son números alegres los que traen, no nos dejan convencidos y no estamos de acuerdo ni siquiera con una indexación”.

La presidenta de la comisión legislativa diputada Aranzazu Puente señaló que se debe buscar un punto de equilibrio, donde se le ayude económicamente al ayuntamiento de San Luis Potosí a tener ingresos acordes a la proporcionalidad que establece la Constitución, pero sin afectar gravemente el bolsillo de los ciudadanos.

Expuso que en la reunión participaron los diputados Alejandro Leal Tovías, Eloiy Franklin Sarabia y Rubén Guajardo Barrera, quienes cuestionaron a la directora de Catastro Angeles Rodríguez y al tesorero Arturo Jaimes, que estuvieron acompañados del titular de la Dirección de Gestión Urbana y Catastro Joel Ramírez Díaz sobre los fundamentos técnicos a detalle.

Los funcionarios municipales expusieron diversas tablas y argumentos para demostrar el “abismo que hay entre el valor catastral y comercial de las fincas en San Luis, donde el crecimiento económico y desarrollo industrial, sin precedente en los últimos 20 años, ha disparado el costo de la vivienda, con valores altos, desproporcionados y con tintes de especulación”.

Compararon lo que pagan los predios de las mismas características en San Luis, Querétaro y León y dijeron que la diferencia es enorme, por lo que es necesario darle certeza jurídica a las propiedades. “Hay un costo político que estamos dispuestos a asumir”, aseguró el funcionario municipal Joel Ramírez Díaz.