Positivo que AMLO garantice que no va a faltar agua en SLP: Enrique Galindo

Luego de que en la mañanera de este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señalara que, el problema de desabasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí no es grave y que está garantizado el vital líquido, alcalde de la Capital potosina, Enrique Galindo Ceballos manifestó que es positivo que sea el propio mandatario federal quien aborde este tema, y es un alivio que él afirme que no le va a faltar el agua a los potosinos.

“Si el presidente nos comunica que no va a faltar agua es una buena noticia, que yo aplaudo sin lugar a dudas, y como se dijo en la mañanera se reconoce que el Ayuntamiento está avanzando en acciones para que se eventualmente ocurre algo con El Realito poder estar listos”, expresó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

No obstante, el alcalde aseguró que el gobierno municipal se seguirá preparando para tener la capacidad de atender cualquier emergencia que se presente; recordó que están en el proceso de perforar seis pozos de agua y rescatar otros siete, a fin de estar listos y hacerle frente la contingencia.

Asimismo, insistió que, independientemente de si El Realito nos abastezca o no de agua, es importante modificar la forma en la que nos conducimos con el agua, es decir, hay que seguir ahorrándola y trabajando en mejorar la infraestructura hidráulica.

Finalmente, mencionó que el ducto de El Realito no es particular, sino que se maneja a través de una concesión, la cual el gobierno federal podría revertir para administrarla, sin tener ningún problema jurídico.

“Yo no creo que el presidente haya minimizado el tema, al contrario, si el Realito ya está en su agenda qué bueno. Si a mí me preguntan qué le pediría al gobierno federal y al presidente de la República es que entre en control del ducto, porque aunque mañana puede llover hoy el ducto sigue dañado, y tenemos información de que hay otra fuga que no se ha detectado oficialmente y no han intervenido”, agregó.