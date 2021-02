Por desabasto, gas natural incrementó su costo para la industria: UUZI

Debido a la escasez de gas natural que ha estado padeciendo México en los últimos días, el precio de éste se ha elevado de manera exorbitante, pues si antes a las empresas les costaba tres dólares por unidad, en este momento su costo es de entre 180 y 200 dólares la unidad, lo cual no les da viabilidad para seguir operando ya que prácticamente estarían trabajando para endeudarse.

Señaló el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien consideró que esta situación exhibió muchas deficiencias en el manejo de la política energética en México, por lo que, sería bueno que a nivel Federal se hagan los ajustes necesarios a ésta, ya que actualmente en el país no tenemos una capacidad de almacenaje de gas natural.

Local Sin afectaciones alumbrado público

En ese sentido dijo que, si en México hubiéramos contado con una reserva mínima de gas natural, las empresas no hubieran tenido que parar sus producciones temporalmente; no obstante, tienen la esperanza de que este mismo fin de semana puedan mejorar las condiciones meteorológicas en Texas, para que los procesos de surtido de gas natural puedan restablecerse, aunque por el momento no han calculado el impacto económico que esta situación les dejará.

“Es como no tener aljibe en la casa, depende directamente de lo que le surtan por una línea, por un tinaco. Hay proyectos en el país para precisamente tener esa capacidad de almacenaje, si el gas natural no se puede producir, pues entonces la otra opción es almacenar para evitar este tipo de incidentes”, añadió.

Recordó que en el caso de San Luis Potosí son 400 empresas, de las 500 que se encuentran establecidas en la Zona Industrial, las que están siendo afectadas en sus procesos de producción debido a la falta de suministro de gas natural suficiente, esto a raíz de la prohibición del gobierno de Texas en Estados Unidos de exportar este energético a otras regiones, dadas las condiciones climáticas que prevalecen en aquel lugar.

Local Preocupa rehabilitación a locatarios de "Tangamanga"

El empresario también explicó que la industria depende de dos insumos que son esenciales, la electricidad y el gas natural, sobre todo para procesos de temperatura, como horneado, pintura, tratamiento térmico, metalúrgicos, pre calentamiento, incluso algunas industrias generan su propia energía a través de gas natural.

En el caso de la electricidad aseguró que no hay inconveniente porque CENACE les ha garantizado el suministro de energía eléctrica sin problema, y hasta el momento no han sufrido ningún apagón; pero, con el gas natural hay una restricción en el porcentaje de utilización, pues Naturgy que es la principal empresa proveedora de gas natural, les ha señalado que sólo pueden utilizar el 20 por ciento (en algunos casos el 30 por ciento) de las cuotas asignadas para la plantas, lo cual obviamente afectó al 80 por ciento de las empresas en San Luis Potosí.

“En muchas empresas se determinó el entrar en un paro técnico o paro por mantenimiento, en algunos casos se mandó personal a su casa, precisamente en espera de que volvamos a tener el carburante a disposición y dentro del precio adecuado. Para algunas empresas el gas natural es un insumo indispensable y para otras es sólo para procesos suplementarios, todo es de acuerdo al tipo de fabricación que lleven a cabo, hay quien tuvo que detener todo su proceso y quien sólo detuvo una parte”, agregó.