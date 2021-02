En alerta panaderías de SLP por suministro de gas natural

La industria panificadora en San Luis Potosí se encuentra preocupada de que se limite o se suspenda de un momento a otro el suministro de gas natural y gas LP, pues hasta el momento desconocen cuál es el estatus real de la situación respecto al desabasto nacional de estos, y si eso pueda traer consecuencias grabes en la producción de pan en los próximos días.

Así lo manifestó Eduardo Coulon, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) en San Luis Potosí, quien señaló que hasta el momento este organismo empresarial no ha recibido ningún exhorto por parte de la empresa que les provee de gas natural, de reducir el consumo de este energético, y temen que ésta actúe de forma imparcial generando cortes sin previo aviso.

“Sabemos muy poco, si de por sí desde un principio ha sido complicada la comunicación con Gas Natural. Es una gran incertidumbre la que tenemos, porque hasta ahorita no nos pueden informar si va a haber gas o si va a bajar el abasto; no hay información por el momento, sólo sabemos lo que se ha dicho de que hay un corte desde Texas, pero hasta ahorita no sabemos cuál va a ser el impacto”, expresó.

Comentó que si bien, algunas cadenas de autoservicio ya han anunciado que reducirán su consumo de gas, lo cual impactará en la producción de sus panaderías y tortillerías, por lo que ofrecerán de manera limitada estos productos; no obstante, insistió que a las panaderías locales no les han notificado nada al respecto, por lo que apenas comenzarán a planear cómo llevar a cabo su producción, acorde a sus capacidades actuales, para verse lo menos afectados posibles.

“Yo supongo que a esas cadenas de autoservicio, así como a las plantas industriales, pues ya hubo un acuerdo con la empresa de Gas Natural, y les pidieron que redujeran sus operaciones, pero, para el comercio en general no ha habido ninguna petición; pudiera imaginar que de buenas a primeras se nos pudiera ir el gas”, lamentó.