Por contingencia, negocios y comerciantes mercadean vía redes sociales

Sin duda la contingencia sanitaria que actualmente se vive en el Estado, ha ocasionado un cambio significativo en las actividades mercantiles de la entidad.

Todas estas acciones de prevención sanitaria para evitar la propagación de virus Covid-19, tuvieron un reflejo negativo en aquellos negocios de jóvenes y nuevos emprendedores locales, quienes hoy en día carecen de espacios de distribución y comercialización de sus productos, debido a la cancelación de eventos y espacios que pudieran congregar gran cantidad de personas; y es que estos en barrios, y algunas colonias de la entidad.

Local Elaboran mascarillas 3D para el Sector Salud

Muchos de estos pequeños emprendedores hoy en día, se han dado a la tarea obligada de ofrecer sus servicios y productos vía redes sociales, invitando al público en general a consumir y adquirir lo hecho de manera local, antes de visitar las grandes cadenas comerciales, para así ayudar en la economía de quienes más lo necesitan.

Cárnicos, abarrotes, comida especial para mascotas, productos orgánicos de limpieza, ropa, comida casera, artículos de belleza naturales, productos medicinales holísticos, fruta, verduras , semillas, mercancía de higiene personal femenina y cubre bocas confeccionados a mano, son algunos de los artículos que se ofertan actualmente.

Para Rosa Angélica, comerciante independiente, esta situación le significa el temor a la incertidumbre de no saber cómo saldrá adelante económicamente, “De qué vamos a vivir si no nos dejan trabajar, por favor no quiten los mercaditos de ahí damos de comer a la familia. Si estamos conscientes que es por el bien de todos que suspendan los mercaditos, pero los recibos no esperan, ni las deudas y al menos yo vivo al día”, comentó.

Local Tianguistas no pararán, viven al día; se les indultará cobro por derecho de piso

Para Luis Antonio, comerciante y empleado, estas medidas preventivas son necesarias, “Tenemos que abrirnos a la venta y pedidos por internet, renovarnos. Importante también siempre tener un ahorro para alguna emergencia, se vive al día, con mayor razón deberíamos hacerlo. No puedo estar viviendo de esperar a que llegue la quincena o de si vendo algo o no, sabiendo qué puede pasar un contra tiempo. Y esto no afecta a los mercados solamente”, señaló.

Oralia Flores asidua clienta de este tipo de espacios mercantiles, expuso que deberían “considerar hacer ventas por internet, así sea de ropa, comidas o productos diferentes, por la salud de los vendedores. Las señoras y señores irresponsables que salen a mercadear, tomen en cuenta que no es por gusto suspender o cerrar locales, es por la salud de todos, porque todos estamos en riesgo estando fuera o ya sea dentro de casa, es un virus mortal del que hablamos, no solo de fiebre, tos, gripe, ya existen casos de muerte aquí en México y alrededor del mundo, tengan conciencia, informense también, no se aferren a las cosas, cuidense y cuiden a los demás no exponiéndose”, finalizó.

Por ello algunos de estos negocios, comenzaron a ofertar sus servicios con el envío incluído, donde bicimensajerías independientes se han puesto a la disposición para realizar dichas entregas, ante la contingencia sanitaria que se vive actualmente. Comerciantes mencionan que es una de las mejores opciones que tiene por el momento, porque además de que el costo es accesible, se tiene un contacto mínimo con la clientela.

Local Ante pandemia, es necesario apoyos para afectados

Con el lema “Bicimensajería, envíos seguros, rápidos y libres de Coronavirus”, un grupo de mujeres jóvenes y estudiantes, se han puesto a la disposición de mercaderes y diversos negocios para poder trasladar sus productos. También es el caso de NBCexpress, mensajería independiente que oferta sus servicios de traslado de mercancía y productos, donde insisten “Nos sumamos a la campaña nacional para evitar la propagación de la enfermedad y a la prevención respecto a la contingencia ya conocida con respecto al Coronavirus, por lo que se tomarán medidas para que sus entregas lleguen a sus destinos con toda seguridad”.

Acciones que buscan evitar el declive de la economía local, otorgando alternativas viables para seguir brindando su servicio habitual a la clientela.