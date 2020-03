En tiempos de coronavirus, legisladores apoyan a ciudadanos

Los diputados de la LXII Legislatura han tomado diversas acciones para ayudar a la población en tiempos del coronavirus, aunque por el momento se han considerado bajarse el sueldo a la mitad ya que los recursos los utilizan para diversas actividades en sus respectivos distritos.

La diputada Paola Arreola Nieto intensificó la repartición de agua a través de pipas en Soledad de Graciano Sánchez, mientras que legisladores de la zona huasteca como Rolando Hervert, Rosario Sánchez y Mario Lárraga reparten artículos para el cuidado de la salud y apoyan a personas que deben acudir a Ciudad Valles a recibir atención.

Por el momento no se ha abordado la posibilidad de cobrar la mitad del sueldo, pues consideran que no están de vacaciones y siguen trabajando, aunque no vayan a las oficinas por disposiciones contenidas en la Jornada de Sana Distancia, por el contrario, será de su sueldo de donde apoyen a la gente.

La mayoría de los representantes populares sigue acudiendo a sus oficinas en diverso horario para adelantar a revisión de algunos temas con uno o dos asesores, siguiendo todas las normas de prevención; este miércoles los diputados Cándido Ochoa y Ricardo Villarreal estuvieron en Vallejo 200 trabajando a puerta cerrada.

Villarreal Loo presidente de la Comisión de Hacienda del Estado informó que el Poder Legislativo estará en comunicación directa con el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, a fin de asegurar la atención adecuada a la contingencia sanitaria por el coronavirus y sus efectos colaterales a la economía del Estado.

La Federación ha destinado 4,500 millones de pesos adicionales para el Plan DN-III que pondrán en marcha la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y adelantó 10,000 millones de pesos a los programas de salud de las entidades federativas, los cuales son adicionales a los 4,500 millones destinados por INSABI a compras esenciales.