Planean manifestación y huelga en el Hospital Central de SLP; ¿cuáles son los motivos?

Una serie de irregularidades que se vienen presentando desde hace mucho tiempo en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, que tienen que ver con el recorte salarial, adeudo de seis meses del IMSS, adeudo en el Infonavit, adeudo en el Fonacot, les deben tiempo extra, les niegan días festivos, descansos de riesgos, recategorización, recuperación de plazas, prima de antigüedad, no les dan protección ni uniformes y tienen problemas con los bancos, por eso trabajadores de la institución están a punto de llamar a una marcha y salir a las calles y denunciar lo que ocurre en la entidad.

Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, líder del Sindicato de los Trabajadores y Empleados del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, STEHC, explicó a la base laboral que cada vez es más grave la situación del nosocomio y que los problemas se han acrecentado con la llegada de la actual administración de Javier Alfonso Pinedo Onofre “esta nueva dirección general viola y permite que se toque el salario de los compañeros, eso es para mí indignante, se debe tener la empatía por parte de todos”.

No en vano están al borde del estallamiento a huelga, mismo que definirán en los próximos días en la entidad potosina, por eso señalan que tienen un grave adeudo de seis meses en los pagos de seguridad social y los pagos hipotecarios de los trabajadores se están viendo afectados, se solicitó tener conocimiento de lo que esta ocurriendo en el centro médico “no se trabaja por amor al arte, se trabaja con profesionalismo con cariño, tenemos necesidades con nuestras familias, no se está pagando el tiempo extra, no quieren pagar días festivos que yo ya laboré hace un año, esta bien poner a conocidos en los cargos pero que sean competentes que puedan hacer mejoras y no pisotear a la parte operativa”.

En el nosocomio se cuenta con una plantilla laboral de más de mil 700 trabajadores y están argumentando que se laceró a un grupo de 300 no dándoles las categorizaciones a que tenían derecho “que desquite su salario, es indignante lo que esta permitiendo, la recuperación de las plazas, cada vez se carga el trabajo a los que están en el campo, y aun así les quitan el salario a los compañeros, tampoco entregan los finiquitos de los compañeros que dejaron su vida en el hospital”.

Básicamente la queja se sustenta contra el director general del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, Javier Alfonso Pinedo Onofre, que al parecer no tiene voluntad para atender las necesidades burocráticas de quienes son la base medular de la existencia de este organismo sanitario, pues soslayó que recientemente se le pidió que entregará una serie de firmas para una institución bancaria y de esa manera sacar adelante unos trámites pendientes de los agremiados pero ha habido negación, generando una grave situación para la base trabajadora.

“Es simplemente la falta de voluntad, se ve la falta de interés y de seguir dañando a los trabajadores, vamos en decadencia en cuanto a la parte de la Dirección General del hospital, había una autoridad que se preocupaba por la ciudadanía, pero hay ahora una decadencia. Las cosas no están bien, tenemos una reunión con el titular de la Secretaria de Finanzas para que atienda todas estas cuestiones monetarias y en cuanto a lo administrativo esperemos que esta Dirección General se aplique y que aplique los conocimientos de administración, de gestión, para obtener el recursos y poder atender sus necesidades. Es importante bajar, descargar esas funciones que vienen en el catálogo para que vean cuáles son sus funciones y que no solamente es cerrar la puerta o no prestarse al diálogo, hay que ser capaces”.

Tras los argumentos señalados la líder sindical envió un video a través de las redes sociales donde expone que de no resolver nada con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado podrían estar tomando la definición de tomar calles y vialidades a manera de protesta.

“Veremos toda la logista de cómo se va hacer todo este movimiento que será una manifestación pacífica para externar y que conozcan la situación de cómo están violando todos los derechos de la parte operativa y no se diga esta cuestión de tocar el salario, es algo indigno, se dará seguimiento si nos dan algún tipo de solución, si no es así, se dará una manifestación pacífica estamos indignados por el tipo de actos que se está cometiendo, el director debe dar la cara y dar las gestiones para todas las necesidades, si no es así, se hará la manifestación y el próximo miércoles tendremos una asamblea extraordinaria para dejar un voto libre secreto y directo con el objetivo de exigir los derechos laborales a través de una huelga”.

Finalmente señaló la importancia de ir por toda la fuerza de la ley, porque no comprenden la nueva filosofía de esta dirección general que toma malas decisiones y repercute en las condiciones laborales de los agremiados.