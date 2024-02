SLP con tres casos de lepra; ¿cuáles son los síntomas?

Según la Secretaría de Salud del gobierno de la República Mexicana, la lepra no ha desaparecido en el país y la dependencia tiene registrados 300 casos de esta enfermedad infecciosa que se reparte por la mayoría del territorio, solo cuatro Estados, Chiapas, Sonora, Baja California y Tlaxcala no tienen cifras de afectados.

Sin embargo el estado de San Luis Potosí sí presenta este fenómeno sanitario pues durante el 2023, se diagnosticaron y están en control tres personas, se trata de un hombre y dos mujeres de San Luis Potosí, Matehuala y de Ciudad Valles.

Esta es una enfermedad infecciosa crónica curable que provoca, principalmente, lesiones en la piel y daños en los nervios. Es una infección ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente a la piel, los ojos, la nariz y los nervios periféricos.

Es causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que se transmite por gotas nasales y orales (gotas de flügge) que se expectoran cuando un enfermo que no recibió tratamiento, tose o estornuda y una persona sana lo respira. Esto ocurre principalmente cuando hay un contacto estrecho y frecuente con pacientes enfermos sin tratamiento, el Gobierno del Estado a través de los Servicios Estatales de Salud, SES, retomó la búsqueda intencionada de esta enfermedad, con el propósito de detectarla y poder atender a quienes la padecen.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Este padecimiento daña principalmente la piel, y si no se diagnostica e inicia el tratamiento adecuado y de manera oportuna, puede causar deformidades óseas, discapacidades, lesiones progresivas y permanentes en la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. La lepra se caracteriza principalmente por la aparición de manchas descoloridas o café-rojizas en cualquier parte del cuerpo, estas manchas no tienen vello, no sudan y no duelen, si alguna persona presenta estos síntomas, es necesario que acuda de inmediato a su centro de salud. Ahí recibirán valoración, se realizarán los exámenes y pruebas necesarias para confirmar o no la enfermedad y puedan recibir tratamiento oportuno evitando así complicaciones, pues es una enfermedad que aún existe, es curable y el tratamiento es gratuito en los Servicios Estatales de Salud, SES.

Alicia Torres de la Rosa, encargada de la Coordinación Estatal de Micobacteriosis de la Secretaría de Salud de gobierno del Estado, explicó que en relación a los casos ocurridos en el estado potosino han recibido apoyo con tratamiento y seguimiento gratuitos por parte de personal de salud hasta su curación e incluso, se han identificado casos de periodos anteriores que presentaron nuevamente sintomatología y están siendo atendidos.

También se informó que en lo que ha transcurrido del año 2024 no se han detectado casos, por eso es importante mantener capacitado al personal de salud de primer contacto con el paciente, así como a la población general en temas de lepra por lo que el próximo 16 de febrero se llevará a cabo de forma virtual el “3er Simposio de Actualización en Temas de Lepra del estado de San Luis Potosí” a través de las plataformas Zoom y YouTube. Las ligas serán publicadas en la página oficial de Facebook de los Servicios de Salud.