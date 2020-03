Piden restauranteros no generar psicosis por Covid-19

La desinformación generada en torno al Covid-19 en México podría generar una psicosis en la sociedad, lo que sin duda repercutirá en los diferentes sectores productivos, entre ellos el restaurantero, el cual se encuentra la expectativa de lo que pueda ocurrir en estos días, sobre todo ahora que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el coronavirus como una pandemia.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, manifestó que hay una gran incertidumbre de si el temor al Covid-19 pueda perjudicar la temporada vacacional de Semana Santa, sobre todo porque ya se han cancelado algunos vuelos internacionales.

No obstante, el empresario apuntó que es importante no divulgar información que no sea verdadera u oficial, pues esto luego genera una psicosis entre la población y eso podría afectar en la afluencia de turistas para el próximo mes.

Comentó que a nivel nacional el organismo se encuentra en constante comunicación con las autoridades sanitarias y salud, quienes día a día están informando sobre los acontecimientos más relevantes y avances que se van teniendo respecto al Covid-19

Finalmente dijo, que de momento sólo están aplicando las medidas señaladas por la autoridad como lavar y desinfectar constantemente los utensilios de cocina, usar gel anti bacterial, entre otros; pero si se llegara a dar la indicación de aplicar medidas más extremas, el sector está en la disposición de acatar cualquier orden que se señale.

“Estaremos informando constantemente nuestro sector para estar prevenidos y atentos al posible brote que puede originarse en México, pero vuelvo a repetir hay mucha desinformación que en vez de ser favorable podría perjudicar, entonces cuando tengamos información oficial la daremos a conocer”, expresó.