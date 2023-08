Piden no estigmatizar a las Artes Marciales Mixtas

Con la finalidad de evitar que se piense que la práctica de un deporte como son las Artes Marciales Mixtas solo fomenta la violencia y que la gente se dé cuenta de que puede ser una forma de autodefensa, la academia Pitbulls, dedicada a este deporte, hizo una invitación al joven que fue agredido en un restaurante de comida rápida, para que conozca las bondades de esta práctica deportiva.

De acuerdo a Harold García, quien forma parte de esta academia y de la Asociación Potosina de Artes Marciales Mixtas, con esta acción lo que se pretende es dejar de estigmatizar esta disciplina que aseguró no fomenta la violencia, sino por el contrario sirve como autodefensa, incluso es apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas.

Explicó que con el apoyo de las autoridades lograron ponerse en contacto con el joven, a quien le extendieron la invitación, logrando que la aceptara, esperando que sea la próxima semana que acuda a sus instalaciones, para iniciarse en el mundo de las artes marciales.

Cortesía

En lo que se refiere a las competencias que lleve a cabo la Asociación en San Luis Potosí de Artes Marciales Mixtas, dijo que se llevan a cabo en centros deportivos reconocidos, en academias afiliadas con las autorizaciones correspondientes, y los eventos deben ser reglamentados por oficiales certificados ante la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas, contando con juez, Referee, cutman, pero sobre todo con la medidas de seguridad adecuadas para que los jóvenes practiquen esta actividad, que incluye el tema de médicos, pero también de equipamiento y protección.

Explicando que los eventos avalados por la Federación de MMA generan puntos de ranking para representar al estado en eventos nacionales e internacionales, de ahí la importancia de cumplir con la reglamentación correspondiente.

Asegurando que desconoce cómo se lleve a cabo la gestión u organización de otro tipo de eventos fuera de la Asociación.