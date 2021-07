Pide Ipac claridad en el objetivo de la consulta pública para enjuiciar a expresidentes

Debe quedar muy claro el objetivo por el cual se llevará cabo la consulta pública para enjuiciar a expresidentes de México, pues ya existen instituciones que se dedican a impartir justicia, y debe ser trabajo de ellas tomar ese tipo de decisiones, no dejarse a consideración de los ciudadanos.

Así lo señaló el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien opinó que como ejercicio democrático, la consulta impulsada por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, sería muy interesante ver su resultado, sin embargo la manera en que realizará es cuestionable, dado que el INE tiene pocos recursos económicos, y para este tipo de ejercicios se requiere de un presupuesto considerable.

El diario The Economist señaló que la Consulta Popular parece hecha para dar permiso o no al presidente de emprender una especie de juicio mediático. / Foto: Cuartoscuro

“Sería interesante ver el resultado, no veo mal que lo haga, habrá que cuestionar a los ciudadanos y ver cuál es la percepción que tiene la gente sobre eso, pero que quede muy claro el objetivo de por qué se quiere hacer esa consulta, pues tenemos instituciones que se dedican a esto, que imparten justicia”, comentó.

El empresario manifestó que el hecho de que un expresidente esté o no en la cárcel, haya o no cometido delitos, debería ser cuestionado pero a quienes estuvieron en ese momento, y ver por qué no denunciaron los delitos que ellos percibieron o identificaron en ese momento.

“Suena muy interesante lo que dicen, de que la justicia no se consulta, creo que lo que se debería consultar son temas más prioritarios. No quiero menospreciar a los ciudadanos, pero es trabajo de las instituciones, a mí no me tendrían que preguntar, ¿por qué no me preguntan cosas que me podrían afectar de una manera más directa?”, expresó.

