(Video) Discuten Morenistas y autoridades del INE por Consulta Popular

Durante el mediodía de ayer, el Delegado Estatal del INE en San Luis Potosí Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, arribó a la Plaza Juárez, donde se encontraba uno de los módulos instalados por la Promotora Estatal de la Consulta Ciudadana, en la cual señaló que la promoción que se está realizado por el grupo de ciudadanos se encuentra fuera de la ley.

En el lugar se entrevistó con el Coordinador y militante de Morena Ariel Chávez, con quien sostuvo una acalorada discusión, en cuanto a la promoción de las actividades de la Consulta Popular, así mismo tacho de ilegal las actividades que se desarrollan conforme al uso de imágenes de algunos ex presidentes.

Ariel Chávez, manifestó que “estamos haciendo el trabajo del INE, es el derecho de los ciudadanos, a ellos se les paga para publicar y difundir, y no lo hacen, nosotros tenemos el interés que se haga un juicio contra los ex presidentes no nos detendrán porque es una exigencia ciudadana, son unos “holgazanes”, simulan que hacen trabajos y no ejercen absolutamente nada, no es necesario permitir funcionarios que no tienen la firme convicción de servir al pueblo”.

Por otra parte, Aispuro Cárdenas, manifestó: “Lo que señalan de Juicio Si, e impunidad No”, no tiene nada que ver con la consulta popular, hay que insistir en el verdadero sentido de la pregunta en el marco legal, y refirió que era una desorientación a la población y señaló que era una transgresión a la Ley Electoral.

Finalmente los militantes de Morena, dijeron que están haciendo lo que el INE no hace y que continuarán con la promoción para el enjuiciamiento de los ex presidentes de la república a través de un aval con la consulta popular.