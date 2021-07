Próximo Secretario del Trabajo debe ser proactivo y conocer de asuntos laborales: Canacintra

Se necesita que el próximo Secretario del Trabajo de San Luis Potosí, sea una persona proactiva que no solamente haga el trabajo que le toca, sino que vaya mucho más allá y que verdaderamente ayude al sector empresarial, pues preocupa lo que se pueda venir con la nueva reforma laboral.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien señaló que desafortunadamente, hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, ha perdido muchas atribuciones legalmente, por los recortes presupuestales y ahora con la reforma laboral, por ello se necesita que el nuevo titular sea alguien proactivo, que busque y que pueda negociar con la STPS a nivel nacional.

“Yo espero que el Gobierno que entre nos pueda apoyar con un Secretario del Trabajo que conozca de asuntos laborales, y que no sea un asunto político, ni que lo vean como ganancia política, porque si no tenemos un Secretaría del Trabajo que nos defienda vamos a tener muchos problemas en ese sentido”, expresó.

Destacó que el nuevo Secretario del Trabajo debe de ser una persona que entienda la problemática completa que se viene con la reforma laboral, sobre todo con el tema del outsourcing, que es uno de los que más preocupa al sector empresarial, y que vea más allá de los problemas que ocurren en San Luis Potosí, pues de ahora en adelante hay que estar involucrados en una política nacional.

“Si se nombra a un Secretario del Trabajo que no hace su chamba, o que dice que va a hacer su chamba, pero sólo hace que le toca y no ayuda al sector negociando a nivel federal, entonces sí vamos a tener muchos problemas. Esto va más allá, no se trata de hacer sólo el trabajo que está marcado para la STPS estatal, se trata de ser proactivos, y trabajar adicionalmente en esa negociación con el gobierno federal y con los sindicatos nacionales”, apuntó.

