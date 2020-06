Pide Arzobispo que se desarrollen casas más dignas para evitar la violencia

Al ayuntamiento capitalino junto con los desarrolladores de vivienda deberían llegar a un acuerdo para construir casas más dignas para los ciudadanos, pues se ha visto que el reducido espacio que tienen algunos hogares propicia a que se generen problemas y violencia intrafamiliar.

Así lo manifestó el Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien lamentó que durante el periodo de aislamiento social los hechos de violencia desde casa se incrementaron aún más, pero consideró que el espacio donde habitan las personas influye en que los conflictos familiares se agraven aún más, porque deben permanecer encerradas mucho tiempo y no cuentan con áreas verdes o lúdicas para distraerse.

Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero / Martín Báez

“Creo que el municipio, que es quien aprueba la construcción, debería llegar a un acuerdo con las empresas que se dedican a edificar para que hagan casas dignas; vemos que este tipo de casas (pequeñas) no están resultando, y menos para enfrentar la situación de la pandemia que nos toca vivir”, expresó.

En ese sentido, apuntó que debería haber más conciencia social por parte de los desarrolladores de vivienda, pero también por parte de la autoridad municipal en las políticas que establece para determinar los espacios en los que se deben construir los inmuebles.

Aunado a ello, destacó, la falta de educación y la pérdida de valores ha provocado que la gente ya no respete la vida propia ni de la de los demás; por lo que sí “un bien que podría traer el Covid-19 es el reforzar la educación y la formación en valores”, y para ello la escuela y los padres de familia deben trabajar en sintonía para que los niños y jóvenes no sólo aprendan a no generar violencia, sino también eviten caer en drogas, alcohol, delincuencia, y otros problemas sociales.