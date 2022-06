Pese al aumento de contagios Covid, bienvenida del nuevo Arzobispo sigue en pie

Pese al repunte de contagios de Covid-19, no se ha modificado la agenda para la bienvenida al arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, informó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

En las últimas semanas el estado ha presentado un alza continua en contagios de Covid-19, situación por la que volvió a ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados; a pesar de esta situación, el Vocero del Arzobispado señaló que no se han contemplado hasta ahora, modificaciones en los eventos de toma de posesión del nuevo Arzobispo, quien llega a San Luis Potosí el próximo 30 de junio.

Priego Rivera mencionó que en el caso del evento de toma de posesión que se realizará en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) el 1 de julio, se estima la participación de unas 2 mil 200 personas, y el gobierno del estado les ha informado que el recinto tiene una capacidad para el doble de asistentes, por lo que se podrán aplicar medidas de sana distancia.

Mencionó que en el caso de las parroquias, no se han relajado las medidas sanitarias, "no hemos bajado la guardia ni permitimos el acceso si no llevan cubrebocas, el aforo sigue al 70%".

Destacó que a nivel mundial se habla de que varios países han entrado a una quinta ola de contagios de Covid-19, "eso quiere decir que quizá bajamos la guardia demasiado pronto".

En ese sentido, Priego Rivera hizo un llamado a quienes han dejado de utilizar el cubrebocas, a que retomen su uso para evitar volver a las restricciones, pues señaló que inclusive protege contra otras enfermedades, "desde que está la pandemia a mi no me da gripe, ¿por qué? por el cubrebocas, quiere decir que sí ayuda".