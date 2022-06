A un año de las elecciones, ganadores no han "cumplido": Priego

Las autoridades electas hace un año, no han "cumplido" en todos los rubros, pues al menos en seguridad "hay retos muy grandes", señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Este lunes 6 de junio se cumplió un año del proceso electoral que derivó en la llegada de las autoridades en turno, tanto del gobierno estatal como del Ayuntamiento capitalino y el Congreso; al respecto, el vocero de la Iglesia Católica señaló que "hay cosas que por supuesto siempre estarán pendientes".

Mencionó que algunos de los retos que tiene todo gobierno, son la seguridad pública, "cuidar que en San Luis Potosí las deserciones estudiantiles sean las menos posibles, que todo potosino tenga cobertura de salud, que camine seguro, que tenga trabajo".

En ese sentido, dijo considerar que las autoridades no le han cumplido del todo a la sociedad potosina en este año (8 meses en funciones), "hay retos muy grandes todavía en seguridad, y esto no lo decimos en plan de golpeteo, sino de ponernos todos las pilas para ofrecerle a San Luis eso que tanto le falta".

Como ejemplo de ello se puede mencionar el hallazgo de siete cuerpos sin vida en el municipio de Aquismón justo un día después del "aniversario" de la elección, el martes 7 de junio.

El sacerdote también se refirió al festejo masivo que tuvo el Partido Verde Ecologista el lunes, "recordarles que no descuidemos las medidas sanitarias, que seguimos en pandemia, que no se ha terminado la pandemia y está repuntando, no quisiéramos regresar a los tiempos de las restricciones".