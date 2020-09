Pese a reactivación económica, no repunta pasaje de Escalerillas

No se ha podido recuperar el pasaje en la ruta Escalerillas a pesar del cambio en el semáforo epidemiológico y la reactivación económica en diferentes áreas, señaló Felipe de Jesús Bravo, operador de taxi.

El ruletero manifestó que en marzo, con la llegada de la pandemia y la suspensión de actividades, disminuyó alrededor de un 70% el pasaje en la ruta entre Escalerillas y la Capital potosina, "hace tres meses como que quiso componerse y volvió a dar el 'bajón'".

Indicó que a pesar de que se han reactivado diferentes actividades económicas, no se ha podido recuperar la afluencia de pasajeros, ya que las personas que solían trasladarse diariamente a la Capital potosina por cuestiones de trabajo, siguen sin laborar, "no hemos visto mejorías, seguimos igual todavía, nos las estamos viendo bastante duras".

Mencionó que algunos ruleteros, incluido él, han tratado de buscar otro empleo y trabajar el taxi sólo dos o tres días para poder llevar el sustento a casa, sin embargo no han tenido éxito, "en otros lugares no encontramos trabajo, está todo parado".

Y es que señaló que lo poco que obtienen con el taxi no es suficiente, pues no solamente tienen que pagar los gastos del hogar, sino también el mantenimiento de la unidad, "a veces no pagamos unas cosas por pagar otras, falla la unidad y tienes que meterle mantenimiento, estamos batallando mucho todavía".