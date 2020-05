Amotac denuncia agresiones contra taxistas de la ruta Escalerillas

Al menos seis operadores de taxis de la ruta Escalerillas que forman parte del colectivo Amotac, fueron agredidos en sus unidades la tarde del miércoles por otro de grupo de taxistas “de los llamados extraditables”, los cuales aparentemente fueron enviados para apoyar al grupo de Antorcha, que también cuenta con unidades que operan hacia esa zona.

Al respecto, Ramiro Aguilar, vocero y representante del colectivo, explicó que estaban “haciendo sitio” en la colonia Lomas cuando de pronto un grupo de más de 60 taxis “de los que se hacen llamar extraditables”, llegaron y les pidieron que se retiraran del lugar, sin embargo estos de pronto empezaron a agredir a los operadores, cometieron actos vandálicos en su contra rayando algunas unidades con piedras y les quebraron las torretas, incluso golpearon a dos conductores y a uno le robaron la cartera con su licencia.





Comentó que después de este fatal acontecimiento, acudieron de inmediato ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que cada uno de los afectados realizara la denuncia correspondiente, por lo que exigen la pronta intervención de ésta así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que den con los responsables y se sancionen.

“Lo que pedimos es que actúe tanto la SCT, la Secretaría de Gobernación y la FGE, porque no queremos que esto se torne en hechos sangrientos, no queremos que el día de mañana o pasado vuelvan a aparecer estas personas; incluso tenemos el temor que puedan traer armas de fuego, porque no sabemos si los que actuaron fueron los choferes, los permisionarios o quién. Pienso que en lugar de estarse prestando a acciones de ese tipo, deberían mejor trabajar como debe de ser”, expresó.

Así mismo, aclaró que esta es la primera vez que se suscita un conflicto de este tipo, pues nunca habían tenido problemas ni con ellos ni con ningún otro grupo de taxistas, por lo que desconocen los motivos por los cuales fueron a agredirlos, lo único de lo que sí tienen conocimiento es que los taxistas fueron enviados por Adrián Aguilar Bravo, del grupo Antorcha.

“Todas las denuncias se hicieron contra él, también tenemos los números de 12 taxis que estuvieron involucrados para pasarlos a la FGE, para que ellos tomen las medidas que consideren pertinentes”, añadió.