Patronato de Central de Abastos, desconoce quejas de transportistas

Manifestación de transportistas es ajena al Patronato Pro Participación, Regulación Jurídica y Administrativa del Centro de Abastos, así lo declaró su presidente Emmanuel Valdés Espinoza.

Esto luego de que el domingo por la noche varios conductores de camiones de carga y comerciantes de la central cerraron Av. Universidad, alegando ser víctimas de presuntas amenazas de elementos policiales.

Valdés Espinoza explicó que estos transportistas y comerciantes pertenecen a otro rubro que no está incluido dentro del giro comercial de este centro de abastecimiento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En este sentido, Carla Santamaría Valdivia, presidenta de la Asociación de Cereales y Semillas del Centro de Abastos, corroboró que estos transportistas trabajan de manera independiente para el comercio de venta de bebidas alcohólicas.

Por lo que señaló que, cualquier regulación, demanda o inconformidad por parte de estos transportistas y comerciantes deberá ser atendida por las autoridades municipales, quienes son las encargadas de regular, vigilar y según sea su caso, otorgar permisos.

"La central de abastos únicamente está confirmada por Asociación de cereales y semillas, Asociación de comerciantes del centro de abastos, Asociación de abarroteros, Asociación de plataneros, Asociación de guayaberos, Asociación de aguacateros y Unión de comerciantes. Por lo que estos transportistas y comerciantes deben de contar con licencia de municipio, pero el conflicto no le concierne a quienes formamos parte del patronato".

Explicó además que estos comercios de bebidas alcohólicas , no forman parte siquiera del territorio que comprende este centro de abastecimiento.

"No son comerciantes de la central de abastos, no forman parte del patronato y desconocemos la problemática de ellos".

Tanto Valdés Espinoza, como Santamaría Valdivia, clarificaron que hasta el momento la Central de Abastos mantiene trabajos conjuntos con la Policía Municipal, Policía Vial y Guardia Civil Estatal para poder combatir la inseguridad y delincuencia en la zona.

"No hemos tenido ningún altercado , al contrario las autoridades de seguridad realizan rondines y vigilancia nocturna por lo que los hechos delictivos han bajado considerablemente, hay buena comunicación con ellos, así que no tenemos que ver con el otro conflicto de intereses", explicó el presidente del patronato.

Por su parte Santamaría Valdivia señaló que la Central de Abastos , en su Reglamento tiene estipulado que en ningún espacio de comercio este encaminado a otro giro, en este sentido, la venta de bebidas alcohólicas está prohibida, por lo que solamente se puede comerciar, verduras, frutas, legumbres, abarrotes y semillas.

"Respecto a esta manifestación, nosotros no tenemos nada que ver y no podemos hablar de lago que no nos ha sucedido, si ellos tienen algún problema o diferencia deberán subsanarlo directamente con las autoridades municipales ", apuntó.