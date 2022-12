Generación de basura en Abastos crece por temporada navideña

La temporada navideña trae algo más que buenos momentos y es la generación excesiva de basura, ejemplo de ello es la Central de Abastos quienes driamente desean 20 toneladas de basura, pero en estas fechas suele aumentar esa cantidad hasta un 10 por ciento.

Locatarios de calle Oriente 3 y Oriente 4, señalaron que esto se debe a que precisamente en estas fechas la afluencia de la gente incrementa en este espacio mercantil crece hasta un 70 por ciento.

Por ello los desechos suelen aumentar considerablemente pues "se abren más cargas de productos, llegan mucho más camiones, se desempacar más mercancía y eso hace que haya más basura".

De lo que más se desechan en este lugar son productos orgánicos, la merma de días anteriores que no se pudieron vender, le siguen papel, cartón, plásticos, los sobrantes de comida y papel higiénico, entre otros.

Cada camión recolector puede llegar a recoger dos toneladas de basura por doble viaje y en total al día llegan a dar unas 20 vueltas para cargar.

Cada bodega cuenta con un punto autorizado para disponer los desechos, sin embargo la mayoría los deposita a las entradas de cada zona o bien a las orillas de las banquetas

También se informó que mucha de la mercancía que se desecha por el mal aspecto o por fecha pronta de caducidad, es recatada por varias personas que transitan por este lugar, quienes recolectan desde jitomates, elotes, calabazas, zanahorias y papas, hasta botellas de jugos, yogurts y bebidas gasificadas que están a días de poder consumirse.

"Aquí se encuentra de todo, la verdad que elonque se desecha en cada bodega no es porque no sirva es para que no se les Heche aperder ahí y mejor lo desechan", comentó José Julián , cargador de la calle 3 oriente.

Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI),de residuos sólidos que se producen cada día, 15% es de comercio, 10% de mercados; 5% de la Central de Abastos, lo restante de genera en los hogares, hospitales, escuelas y otros espacios abiertos.

"El 25 la recolección de basura suele comenzar al siguiente día, por ello muchas bodegas se dan a la tarea de "tratar" de juntar todo aunque casi no lo hacen, es que el servicio de recolección descansa, ya será hasta este lunes que se limpie todo", señaló cargador.