Empresarios potosinos, dispuestos a promover observancia electoral

Empresarios se dijeron dispuestos a promover además de la expresión en las urnas, la participación civil como observadores electorales para el proceso en curso.

Ivett Larrea Castro, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo San Luis, señaló que esta organización empresarial se encuentra comprometida para impulsar la participación ciudadana en el proceso electoral que se encuentra en curso, para que se escuchen las propuestas de todas y todos los candidatos, y fomentar la democracia.

En ese sentido, indicó que las empresarias están dispuestas a participar como observadoras electorales, en donde dijo, lo más importante es verificar que el proceso se realice con transparencia.

Por separado, José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), destacó que así como es un derecho votar y ser votados, también existe una responsabilidad ciudadana, y que el sector empresarial promueve que se ejerza, “nosotros no tenemos ninguna preferencia, lo que queremos es que salga la gente a expresar lo que quiere y después no se esté quejando”.

En su caso, Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo considerar que el proceso electoral requiere no solamente observadores locales y estatales, sino también internacionales, sobre todo en aquellos estados del país en donde ya se ha advertido que la delincuencia trata de inhibir la participación ciudadana.

Mencionó que en el caso de San Luis Potosí, hasta ahora hay confianza en que el proceso se realice con tranquilidad en la Zona Centro y Altiplano, aunque en el caso de la Huasteca hay municipios que sí pudieran tener algún riesgo de violencia, “que los observadores, protegidos, vayan vean y certifiquen que es un proceso transparente”.

Los tres líderes empresariales coincidieron en que para el primer debate entre las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, se esperan propuestas y no descalificaciones entre ellos; Bocard Meraz añadió que “son muy altas las expectativas que tenemos de oír a la candidata de Morena porque no la hemos escuchado, dice siempre lo mismo, pero no ha tenido respuestas a los planteamientos que se le han hecho por parte del otro 50% del país que no es gobernado por Morena”.