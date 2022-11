Trabajadores sindicalizados del COBACH paran labores en planteles de todo el estado

Personal docente y administrativo adherido al Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí (SITCB-SLP)pararon labores este martes, en todos los planteles de la zona Metropolitana y del Estado, tanto en el turno matutino como vespertino, como protesta por la falta de pagos retroactivos de sus salarios y la actualización de sus prestaciones.

Maestros señalaron que desde febrero la autoridad no ha cumplido con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, como es el pago completo del incremento salarial. Mediante un comunicado, difundido el lunes pasado, anunciaron que el martes 22 y el miércoles 23 de noviembre detendrían labores para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Brenda Ortiz | El Sol de San Luis

No obstante, la comunidad estudiantil no fue notificada sobre estas acciones, por lo que al llegar a los planteles se toparon con la sorpresa de que sus maestros no les brindarían clases, esto derivó en que muchos decidieran regresar a sus casas, sin embargo, no los dejaron salir de los centros educativos hasta que no acudieran personalmente los padres de familia a recogerlos.

El comunicado firmado por el Lic. Joel Joaquín Martínez, secretario general del SITCB-SLP, señala que entre las prestaciones que se les adeuda a los trabajadores sindicalizados son: ayuda de despensa, material didáctico, canastilla de maternidad, servicio de guardería, eficiencia en el trabajo, compensación por actuación y productividad, apoyo para la superación académica y ayuda para la adquisición de libros por el día del Maestro, así como la fecha de pago del Premio al Desempeño del Personal Administrativo (la cual no se estableció en la convocatoria).

Cortesía | SITCB-SLP

Debido a que no se ha tenido respuesta por parte de la Directora General del COBACH, el sindicato convocó al personal administrativo y docente a instalarse en asamblea permanente desde las 7:00 de la mañana del martes 22 de noviembre, parando sus labores en su totalidad, con la finalidad de socializar este tema.

Dicho paro de labores continuará este miércoles 23 de noviembre, y se espera que este mismo día se pueda dar una respuesta por parte de la Dirección General, de lo contrario, los sindicalizados tomarán acciones distintas a partir del jueves 24 de noviembre, las cuales serán definidas con base en los resultados que se obtengan.