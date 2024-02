Pablo Nava levanta la mano para la rectoría de la UASLP

El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra tiene muchas asignaturas pendientes con la comunidad en los ámbitos de transparencia de recursos, auditorias y protección de presuntos acosadores de la institución, consideró Pablo Nava Ortiz, catedrático de la Facultad del Habitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, quien abiertamente levanta la mano para contender por la rectoría que se renueva este próximo mes de abril.

A su consideración la institución de educación superior se encuentra en un momento complicado “justo la Universidad está cumpliendo ciento un años de Autonomía, situación única para reflexionar sobre la inestabilidad, pero soporte al fin que tuvo como institución educativa antes de ser Universidad y la estabilidad que fue desarrollando ya conformada en su Autonomía”.

Para él, es el momento de recuperar las posiciones perdidas, para rehacer las relaciones institucionales con los diferentes niveles de gobierno, pues la fortaleza de la casa de estudios radica en la presencia y esfuerzo para con la comunidad.

La UASLP requiere de estabilidad financiera, pero también rehacer un rol más participativo en la vida política y social de la entidad, que refuerce el desarrollo de los municipios, el estado, la patria y la humanidad.

“Debemos de ser muy perceptivos y concretos en el análisis de la problemática de la UASLP. Lo peor es darle la vuelta a los problemas. Nuestra Universidad no debe de tener nada que ocultar, nuestra fortaleza debe de radicar en la transparencia y la rendición de cuentas. El que nada oculta, nada teme, por el contrario, la transparencia y las manos limpias son la mejor carta de presentación en la promoción de nuestra Institución y en la gestión de sus recursos. La imagen de nuestra universidad no debe de ser comprometida y debe de quedar impoluta. Nosotros como institución somos sobradamente meritorios del prestigio. No se le debe de dar una calificación, titulo o grado a nadie a cambio de obtener beneficios, comprobaciones, estatus o prestigio”.

Lleva 28 años de catedrático en la Facultad del Hábitat y decidió a buscar la rectoría al ver la injusticia que hay contra los docentes, pues no les pagan ni a cien pesos la hora-clase, además de las diferentes problemáticas que hay al interior de la Máxima Casa de Estudios que actualmente no se están atendiendo como se debería.

“Nunca se me ha brindado la oportunidad de ocupar un cargo universitario y me duelen las injusticias y carencias que padecen los alumnos, trabajadores y mis compañeros profesores. Por eso en esta ocasión, les solicito a los miembros del Honorable Consejo Directivo Universitario, la posibilidad de ser rector y aplicar todo y con todos, un esfuerzo conjunto y severo, que cristalice todos nuestros anhelos. Aspiro a ser rector de la UASLP, por el cariño y el compromiso que le tengo a la Institución. Porque llamando a la unidad de la comunidad universitaria, podemos convocar y reconocer los talentos de todos”.

Es así que presentó una serie de estrategias para iniciar este gobierno como que el Estudiante sea considerado como el centro de la Universidad, pretende impulsar la gratuidad de la educación, con el apoyo de los diversos niveles de gobierno, crear la Fundación UASLP, que apoyaría económicamente a los estudiantes provenientes de familias de recursos modestos y de buen desempeño académico. Tomando como ejemplo inmediato la propuesta de Fundación UNAM. Crear espacios de participación abierta que generen una mayor dinámica política en la vida pública de la sociedad y en las propuestas del mejor desempeño académico que generen mejores niveles de enseñanza y aprendizaje”.

Pretende crear una instancia de atención a estudiantes, que haya la Secretaria de Atención al Estudiante, quiere aumentar la cobertura para el ingreso de estudiantes a la UASLP y transparentar el proceso, coordinar la UASLP con el sector productivo y gubernamental, revisar los planes de estudio y generación de carreras afines al sector productivo del estado.

“Construcción del campus Zona Industrial que genere técnicos y profesionistas de manera cercana a la zona productiva del Estado, para que cumplan con las expectativas y necesidades globales que el sector industrial requiere y exigirán con seguridad en un futuro inmediato, los diversos capitales extranjeros que están llegando”.

Revalorar la docencia universitaria, con estímulos y homenajes a los docentes inspiradores, creación de la figura Maestro Emérito y gestión de recursos para que el maestro hora clase sea mejor pagado.

Anuncia que quiere combatir el acoso y hostigamiento sexual, además de la violencia contra las mujeres “cero tolerancias al acoso y hostigamiento sexual. Concientizando, convenciendo y trabajando en lo inmediato. Con esta asignatura, entre las autoridades y comunidad universitaria. Creando y aplicando la normatividad y el marco jurídico para prevenir y sancionar este delito.

Generar una seguridad incluyente que prevenga la violencia, las adicciones, el crimen y los accidentes. Prevenir y preservar la seguridad de los universitarios, dando seguimiento a la sanción y reparación del daño.

“El anhelo y entusiasmo debe de ser canalizado para que la Universidad, recupere las posiciones perdidas en el ranking, pero también recuperar las acreditaciones perdidas de algunos programas de licenciatura y posgrado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es la principal institución educativa del Estado y una de las mejores del país, la primera en lograr su autonomía. Por tal motivo es absurdo que se quiera competir con otras opciones educativas con programas diseñados con un enfoque meramente comercial y reducido en su contenido. La Rectoría no debe de doblegarse a esa supuesta competencia”.