Pablo Nava, candidato a la rectoría se queja de oscurantismo en la UASLP

Pablo Nava Ortiz, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, denunció que fue cortada su participación en la comparecencia que se tuvo ante el Consejo Directivo Universitario, CDU, pues en las redes sociales de Facebook de esa institución educativa, sólo aparece la intervención de los dos primeros interesados Guadalupe Briano y Alejandro Zermeño. De lo anterior se dio cuenta la comunidad estudiantil y ya se logró que subiera en su intervención a youtube; por lo que ahora argumenta que en la institución lo quisieron afectar pues es le tienen miedo ya que es el rival a vencer.

“Se cortó el video en el en la página de Facebook de la misma universidad, es donde yo pugno por un trato más igualitario porque será una difusión, pero únicamente se da una difusión de dos candidatos y ya uno como tercero ya no me tocó en la página, posteriormente la misma universidad ya difundió un vídeo de Youtube completo, pero de momento únicamente apareció el corte al momento en que está terminando el doctor Zermeño”.

Con lo anterior asegura que lo quisieron poner en desventaja “sí, claro, toda la vida. Me tienen miedo porque soy el candidato a vencer, yo no llevaba tarjetitas elaboradas, o sea, uno no sabía qué cuestionamientos se iban a dar y está la sospecha de que el rector previamente, ya le habían preparado tanto preguntas y respuestas y a nosotros sí nos cuestionaron abiertamente, sin saber, inclusive no nos dejaron entrar a la comparecencia de todos, o sea, nosotros no sabíamos que estaban preguntando ni qué estaba respondiendo cada quien. En mi caso a mí me dejaron en una salita anexa, llena de funcionarios frívolos de la Universidad de las 12:30 del día a las tres de la tarde”.

A partir de lo ocurrido llama a sus contrincantes a participar en un debate, aunque manifestó que la institución educativa a través del Consejo Directivo Universitario, CDU, ya votaron y no lo aprobaron porque creen que pudiera haber sido porque se tiene temor a no saber contestar.

Para que ya no sucedan este tipo de irregularidades está proponiendo llevar a cabo varios cambios en el Estatuto Orgánico de la Universidad, como es la aprobación del voto universal, donde todos, maestros, trabajadores y alumnos puedan votar por el próximo rector y no dejar esta tremenda responsabilidad a 58 personas.

“¿Que provocaría esto?, una mayor apertura una universidad más transparente y una universidad de vanguardia. Y que no sea una universidad oscurantista, a fin de los intereses de alguien, de los conservadores de antaño”.

Finalmente se quejó de que hubo mala recepción para los aspirantes a la rectoría, pues al ser el tercer candidato en comparecer lo abandonaron en una sala repleta de funcionarios que no tenía empacho en hablar y molestar, cuando se trataba de un momento completamente serio; solo la directora de Servicios Escolares lo trató con cordialidad como se debe tratar a una persona “pero sí lo hicieron con la intención de preparar una medida intimidatoria”.