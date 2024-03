“He sido amenazado”, denuncia alumno de la UASLP presiones en elección de rector

En Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se discutieron varios temas para el funcionamiento de la máxima casa de estudios entre los que destacan jubilaciones, la creación de algunas especialidades, festejos de aniversario de las diversas facultades y se hizo homenaje a quienes han brindado hasta 40 años de servicio para la institución, pero se detectó el prietito en el arroz, que fue que un estudiante denunció ser víctima de hostigamiento por apoyar el proyecto político de un candidato a la rectoría.

Específicamente se trata del consejero alumno de la Facultad de Economía de la UASLP, Mauricio Ramírez Ordaz, quien denunció ante el Consejo Directivo Universitario, CDU, que ha sido violentado y amenazado para votar a favor de determinado candidato, aunque rechazó dar detalles de quién ha cometido este delito y mucho menos dijo para favorecer a quién.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Durante la sesión de trabajo, el estudiante explicó que ha sido hostigado y presionado para votar a favor de determinado candidato e incluso han acudido a su domicilio para presionarlo de diversas formas, aunque el intrépido estudiante no quiso ofrecer más pormenores.

"Quiero comentarles a todos ustedes y a todo el personal directivo que en este proceso yo he sido violentado, he sido amenazado, me han venido a molestar a mi domicilio en muchas ocasiones, entonces les pido a todos que lo tomen en consideración, también el tema de lo que es un alumno pasando todo este proceso para que simplemente se solidaricen porque antes que apoyar a un candidato, apoyar un proyecto de la universidad y no podemos permitir que seamos violentados en estos procesos", reveló.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

El estudiante lamentó que, se le haya hostigado para fallar a favor o en contra de un candidato de manera indeterminada y no ser críticos en este proceso “hay que saber las reglas del juego del reglamento de la universidad”.

Asimismo, solicitó a todos y cada uno de los miembros consejeros alumnos y maestros, revisar el estatuto orgánico con mucha antelación, puesto que, en este momento, a una semana de la votación para la elección de la rectoría, no es momento ideal para hacer correcciones al estatuto orgánico y tienen que saber cuáles son las reglas del juego porque están en el reglamento de la universidad.