Comparecen candidatos a rectoría de la UASLP

Comparecieron ante el Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP), los tres aspirantes a ocupar la rectoría de la institución, se habló básicamente sus planes de trabajo, la rendición de cuentas, transparencia y el hecho de recuperar el valor que guarda la educación universitaria ante la ciudadanía.

Guadalupe Briano Turrent, catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración, el actual rector, Alejandro Javier Zermeño Guerra y por último el catedrático de la facultad del Habitat, Pablo Nava Ortiz, sostuvieron un encuentro frente a los 58 integrantes del Consejo Directivo Universitario, CDU, quienes los increparon sobre sus planes de trabajo y poder tomar así una posición de voto frente a su proyecto.

Los aspirantes a la rectoría para el periodo 2024-2028, comparecieron a fin de presentarse en igualdad de circunstancias, sus planes y proyectos de trabajo. Previamente en el sorteo de insaculación se determinó que la primera participación sería la de la doctora posteriormente se presentará el rector y finalmente el docente de la Facultad del Hábitat.

Se trató de un encuentro cerrado, donde no se permitió el acceso a la prensa, pero en entrevista con los interesados señalaron básicamente que buscan el bien de la educación superior en el Estado apegada a los derechos humanos y fiel a la autonomía universitaria.

En entrevista con El Sol de San Luis, Guadalupe Briano Turrent, catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración, llamó a sus compañeros a participar en un debate para enfrentar cara a cara sus proyectos para que sean conocidos por la comunidad universitaria y ciudadanía en general. Asimismo, aseguró haber sido tratada en un marco de respeto y responsabilidad ante las preguntas que le hicieron alumnos y maestros de la casa de estudios.

“Temas que nos competen a todos, que nos interesan como el de la transparencia de los recursos como fortalecer la cuestión de la vinculación de la universidad, pues con los sectores productivos social público y educativo, cuáles serían las estrategias para que el personal académico tenga mejores condiciones laborales y pues bueno, estuve respondiendo a esas inquietudes, cuál sería mi posicionamiento en temas de las auditorías, básicamente cuáles son las funciones que tiene la Universidad y como fortalecerlas y pues prácticamente pues enfocado todo hacia los cinco ejes rectores del plan de trabajo”.

Ella esta proponiendo para la rectoría, proyectos que benefician a los estudiantes para que vuelvan a ser el eje central o el eje estratégico de las estrategias de trabajo de la universidad “tiene que ver con lo académico en temas de estudiantes, pertinencia en planes de estudio y planta académica, el segundo de ellos se refiere a lo que es la investigación y transferencia del conocimiento, una de sus funciones principales de la Universidad es apostar por la investigación porque se encuentran nuevas formas de vinculación social a través de los proyectos que generan los investigadores, en temas de socializar los resultados de la investigación a la sociedad”.

También se pronunció por la investigación y transferencia de conocimiento, la vinculación y las alianzas porque considera que la institución enfrenta un reto muy importante que es la gratuidad progresiva en la educación superior “ha sido establecido el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto la universidad tiene un reto importante, hay que buscar mecanismos para gestionar más recursos porque la universidad necesita crecer, necesita infraestructura, necesita adaptar incluso aulas para la educación a distancia”.

Quiere que una contraloría social rinda cuentas a la comunidad universitaria, “yo creo que hablar de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del presupuesto también habla de una institución que merece que incluso se le asignan más recursos que se gestionan de manera más transparente y no olvidarnos también del personal administrativo y de apoyo mejorar condiciones laborales y reconocer la contribución que tiene este personal para la institución, finalmente quiero la inclusión de responsabilidad de derecho derechos, humanos y responsabilidad social universitaria, fortalecer los protocolos para atender casos de violencia de género, acoso, diferentes tipos, pero sobre todo que la Universidad tenga una función esencial que es la del impacto social y la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad”.

Cabe referir que todos escucharon sus proyectos de trabajo, evento que se gestó por primera ocasión como un ejercicio de transparencia en que el consejo escuchó las aspiraciones de los interesados por la rectoría que se renueva este próximo 1 de abril en la capital del Estado.

El segundo en comparecer ante el CDU, fue Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien dijo en exclusiva para nosotros que su plan de trabajo es muy amplio y se fundamenta básicamente en obtener un aspecto de verdadera autonomía y tiene que ver con una libertad financiera. Le apuesta a la autonomía financiera.

“La comparecencia fue adecuada hubo mucho respeto de los consejeros al escucharme y hubo una buena cantidad de preguntas, de cuestionamientos sobre cómo se podían realizar algunos de los proyectos y yo salí satisfecho porque no se leyó el Plan de Trabajo, eso ya lo tenían ellos, ya lo habían recibido con tiempo, no se trataba de ir a leer sino a poner sobre las íes los puntos que pudieran resaltar de este plan de trabajo y creo que se logró el objetivo, ahora nos guste o no, esto es una cosa inédita, que por primera vez la Universidad recibe directamente de las aspirantes a la rectoría, la posibilidad de que ellos, hablen ante el Consejo y puedan contestar preguntas, al final de cuentas lo que se trata es que el Consejo Directivo Universitario tome las decisiones mejores en bien de la institución y para tomar una buena decisión tienes que conocer las propuestas. Yo creo que este objetivo se cumple”.

Su plan de trabajo es amplio tiene básicamente, el obtener un aspecto de autonomía integral que implica la autonomía financiera “porque la autonomía de razonamiento, de libertad de cátedra, de libre expresión de las ideas y todo eso ya lo tenemos, desde hace cien años, sino ahora para tener una autonomía verdadera y poder hacer planeaciones de crecimiento de nuestra institución y que esta institución tenga verdadera injerencia en el desarrollo del Estado. Necesitamos una autonomía financiera y tú lo sabes mejor. Esta autonomía financiera todos los entes autónomos la estamos pidiendo, ahora del Poder Judicial está solicitando lo mismo, porque así tenemos una seguridad del recurso económico”.

A su consideración si no se alcanza una autonomía económica no se pueden alcanzar planeaciones de crecimiento “y la otra cosa yo te diría como eje fundamental que estuve analizando, hay muchas cosas, lo académico, etcétera, pero el otro eje para mí prioritario es el de erradicar el acoso, hostigamiento, debemos de dar un paso adelante de lo que se ha hecho ahora para poder otorgar una justicia universitaria más pronta y expedita, porque la gente cree que es muy fácil correr a un profesor o a un trabajador por acoso, pero es difícil a veces comprobar esos cargos y también es muy difícil llegar a una conclusión que genere una sanción, pero por eso estamos trabajando, no sé si es el término correcto pero crear un Tribunal Universitario”.

Prometió que posterior de este encuentro va a pedir que las tres comparecencia sean expuestas a través de las redes sociales y plataformas con que cuenta la universidad para que todos conozcan lo que sucedió en este encuentro con los 58 miembros de CDU, no se hizo de manera anticipada porque considera sería inequitativo que los propios candidatos supieran que habían dicho y se colocaran en ventaja o desventaja “me sentí muy a gusto porque pues es una comunidad de gente pensante y de gente que está viendo por el bien de la institución, que eso debe ser nuestro bien principal”.

Y finalmente se presentó el catedrático Pablo Nava Ortiz expuso a este medio de comunicación que quiere devolver el papel del Estudiante como centro de la Universidad, impulsando la gratuidad de la educación, con el apoyo de los diversos niveles de gobierno, creando la Fundación UASLP, que apoyaría económicamente a los estudiantes provenientes de familias de recursos modestos y de buen desempeño académico, tomando como ejemplo inmediato la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Propone crear espacios de participación abierta, que generen una mayor dinámica política en la vida pública de la sociedad y en las propuestas del mejor desempeño académico que generen mejores niveles de enseñanza y aprendizaje. Crear una instancia de atención a estudiantes que se denomine la Secretaria de Atención al Estudiante, que entre otras cosas se les apoye y acompañe con becas, bolsa de trabajo, transporte, vivienda, alimentación.

La coordinación de la UASLP con el sector productivo y gubernamental es una de sus ideas básicas, así como la revisión de planes de estudio y generación de carreras afines al sector productivo del Estado. Esta contemplando la construcción del campus Zona Industrial o campus Villa de Reyes ya que estaría cerca de la BMW, que genere técnicos y profesionistas de manera cercana a la zona productiva del estado, para que cumplan con las expectativas y necesidades globales que el sector industrial requiere y exigirán con seguridad en un futuro inmediato, los diversos capitales extranjeros que están llegando.

La coordinación con los institutos de capacitación educativos estatales, en la certificación de trabajadores de la industria y del sector productivo, impulsar el apoyo de la investigación y vincularla con el sector productivo, proyectar el impulso del potencial de la UASLP en sus activos y patrimonio, para que generen una ganancia económica para la Universidad y por ende una mayor cobertura de sus funciones.

Revisar los procesos de evaluación del personal docente, sobre todo en la asignación de materias. Para que dicho proceso sea apegado a la legalidad y a los méritos de cada profesor “debemos evitar el favoritismo, ya que genera un desencanto de participación en cada convocatoria”.

Coincidió en el combate al acoso y hostigamiento sexual y violencia contra las mujeres, donde apuntó debe haber cero tolerancias al acoso y hostigamiento sexual. Concientizando, convenciendo y trabajando en lo inmediato con esta asignatura, entre las autoridades y comunidad universitaria.

Al igual calificó de inédito este procedimiento de comparecencia ante el Consejo Directivo Universitario, ya que nunca se había hecho está dinámica entre los interesados a ocupar el cargo de rector de la máxima casa de estudios potosina.