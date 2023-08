“Nos podemos llevar el dinero a otro lado”, advierte Gallardo a disidentes en S. Miguelito

El gobierno estatal va a llevar obras a cada rincón del estado donde se requieran, si una colonia no las quiere nosotros no nos vamos a pelear con ningún potosino, y si en San Miguelito no quieren la rehabilitación, nos la llevamos a otra colonia o barrio.

Así lo advirtió el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que ya se concluyó la Industrial Aviación, “vamos a Retornos y al Saucito; ya acabamos Tlaxcala y el Barrio de Santiago; llegamos a San Miguelito y vean los grupitos de siempre, los de la maldita herencia que quieren desgraciar las obras y el progreso”.

Pero son ya muy poquitos los que se resisten al cambio, señaló, y nosotros no nos vamos a pelear con nadie, ni siquiera con ese grupito de 20 o 30 personas, “nosotros nos podemos llevar el dinero a otro lado, a donde sí quieran el progreso, a otro barrio u otra colonia donde quieren cambiar, pero nunca nos vamos a pelear, ni aunque sea de la maldita herencia, o sea empresario; nuestro gobierno vino a unir familias y a dar progreso, no vino pelearse”.

El mandatario estatal reiteró que si en San Miguelito no quieren las obras “nos las llevamos a san Sebastián, o nos las llevamos al Saucito, no pasa nada; gracias a Dios el gobierno tiene dinero para poder cambiar y transformar a San Luis Potosí, porque hoy el dinero no se lo roban los políticos, se le da a la gente en apoyos, en transporte público, en avenidas, en calles y en escuelas”.

Insistió en que su administración no asumirá una postura de encono, ni un tono de discusión con el grupo de colonos del barrio tradicional de San Miguelito quienes han mostrado resistencia al desarrollo de obras de modernización y de embellecimiento urbano.

Finalmente, Gallardo Cardona adelantó que en el caso de que se empantane ese proyecto tras el litigio que emprendieron los colonos, la inversión estatal será reencausada e intervendrán con una regeneración integral otro barrio tradicional