“No todo son ríos y cascadas” en la Huasteca: diputada

La sequía por la crisis hídrica en la zona huasteca, debe obligar a las autoridades municipales principalmente, a modificar la vocación del turismo en la temporada de Semana Santa y los puentes para proteger los sitios a los que tradicionalmente acuden los visitantes.

No solamente existen ríos, cascadas y manantiales sino otras alternativas que representan la gran cultura de la región huasteca y ahí es donde las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno deben enfocar sus esfuerzos, dijo la presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán.

“Ciertamente lo que más llama la atención de la huasteca son los ríos y cascadas pero no solamente hay eso, existe cultura, tradiciones y una gran diversidad de atractivos, que las autoridades municipales, estatales e incluso las federales, deben de promover con mucha intensidad entre el turismo que está por llegar”.

La legisladora añadió que “desafortunadamente en estos momentos enfrentamos una delicada crisis hídrica que va a afectar estas bellezas naturales, por lo que hacemos un llamado a los visitantes para que cuiden estos lugares, es momento de todos ser empáticos y entender la situación que se está viviendo”.

La diputada Flores Almazán añadió que “tenemos mucho que ofrecer en la huasteca, hay que cuidar lo que tenemos y recurrir a otras actividades que a lo mejor el turismo no conoce porque no se les ha mostrado, pero no todo son ríos y cascadas, hay una cultura muy impresionante que merece ser conocida”.

Añadió la diputada que “es hoy cuando debemos cuidar el agua, en la huasteca pensamos que nunca iba a faltar por sus condiciones pero ya estamos en una realidad muy triste como en muchas otras partes, por eso en esta temporada vacacional que se avecina hay que tomar medidas y desde ahora trabajar en ellas”.