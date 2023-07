No hay palancas para ingresar a la universidad

Este año se inscribieron 16 mil 396 jóvenes para ingresar a las 105 carreras que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, pero solo aceptarán a 7 mil 618 de los interesados.

Es así que el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Zermeño Guerra, hizo un serio llamado a los jóvenes interesados en acceder a uno de los espacios que hay, y que tiene que ver con el examen de admisión, el cual refiere el único mecanismo para allegarse de un espacio. No hay otra manera.

Este lunes 3 y martes 4 de julio, los interesados presentarán su examen de admisión y les señala que no se confíen de supuestas palancas, pues en la institución de educación superior que dirige no existe ese mecanismo.

"Tenemos el examen de admisión en toda la universidad, la indicación a los jóvenes es que vayan tranquilos que duerman bien, que desayunen bien y que entiendan que el examen es una evaluación de selección, que no hay recomendados y nadie se debe de confiar que fulano de tal, conoce a fulano de tal y con eso me van ayudar entrar, eso no existe".

Los aspirantes deben entender que harán un examen de selección de competencias, buscan un lugar y deben hacer su mejor esfuerzo. Incluso les refirió que por los cuestionamientos del examen de admisión son específicamente de conocimientos de la educación media superior, "estamos evaluando el conocimiento de preparatoria, entonces a los jóvenes todo lo que les vamos a preguntar son tema que ya vieron de la preparatoria, en el bachillerato y por supuesto que lo saben, nada más que vayan tranquilos y descansados, bien comidos".

Infortunadamente para los más de 16 mil preinscritos, menos del 50 por ciento de podrá acceder a uno de los codiciados espacios, por lo que sin duda la mejor manera de lograr el objetivo es estudiar lo suficiente, ya que no hay más oportunidad para entrar a la institución "pues aunque aumentemos número de lugares para aceptar más gente, también se incrementa el número de aspirantes y siempre terminamos en el mismo porcentaje normalmente".