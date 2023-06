Reubicarán biblioteca de la UASLP

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, afirma que no se eliminarán ni privatizarán los espacios patrimonio de la máxima casa de estudios, como se ha intentado difundir en los últimos días.

Precisamente han sido investigadores del Centro de Información en Investigación y Posgrado del máximo órgano estudiantil quienes han ventilado a la opinión pública que la institución de Educación Superior pretende desmantelar este espacio y además buscaba privatizar algunos otros centros de estudios, citando por ejemplo algunas áreas de la Facultad de Psicología.

Sin embargo, el jefe de la comuna Universitaria explicó que no se busca desaparecer al sistema de bibliotecas, simplemente lo que se persigue es reubicarlas, ya que detalló que algunas están localizadas en edificios muy antiguos que pudieran ser susceptibles a riesgos, más ahora que ha crecido la matrícula estudiantil y además porque cada vez tienen un mayor cúmulo de libros.

"Existe una biblioteca en el tercer piso y nosotros tenemos necesidad de moverla por cuestiones de seguridad y protección civil".

Argumentó que se definen dos opciones como mover este centro de investigación a la planta baja el acervo por ejemplo la otra opción es separar el acervo bibliográfico y mandarlo a soluciones otras bibliotecas.

"La biblioteca no se va a desaparecer si acaso se definirá su reubicación por fines netamente estructurales".

Sobre la privatización de algunos espacios institucionales apuntó que no había la costumbre de permitir cuestiones de emprendimiento, pero hoy se está buscando que los estudiantes empiecen a tener la capacidad de liderazgo empresarial "se les enseña a formar un negocio y no quiere decir que se esté privatizando una oficina, no es que se vayan a privatizar las áreas sino que se están abriendo espacios para generar emprendedurismo".

A su consideración no existen fines de lucro, sino más bien generar las condiciones para fortalecer el ámbito Académico.

Actualmente no hay edificios en riesgo sin embargo argumentó que se trata de infraestructura antigua que no fue pensada para la capacidad actualmente se está teniendo en el alma más el potosno.