Niña potosina participó en programa para entrevistar al astronauta Frank Rubio

La alumna Camila Monsiváis Ruiz, de quinto año de primaria de la escuela Julián Carrillo, fue seleccionada para cuestionar al astronauta Frank Rubio quien actualmente se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional.

La niña de 10 años de edad participó en el evento Iberoamérica en Órbita de la aso­cia­ción de Te­le­vi­sio­nes Edu­ca­ti­vas y Cul­tu­ra­les Ibe­roa­me­ri­ca­nas, ATEI, a tra­vés del No­ti­cie­ro Cien­tí­fi­co y Cul­tu­ral Ibe­roa­me­ri­ca­na, NCC, que convocó a par­ti­ci­par en la pri­me­ra ex­pe­rien­cia in­ter­ac­ti­va, com­ple­ta­men­te en vivo, con el in­ge­nie­ro de vue­lo de la Ex­pe­di­ción 68 de la NASA, Frank Rubio.

La pregunta de Camila se hizo en vivo en el espacio y la Tierra, esta estudiante le preguntó ¿Qué sintió Frank al momento de conocer que en lugar de estar seis meses en el espacio, estaría 1 año?.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Francisco Carlos Rubio es piloto de helicóptero del ejército de los Estados Unidos, cirujano de vuelo y astronauta de la Nasa, desde el 21 de septiembre de 2022 se encuentra en la nave Soyuz MS-22, tenía planeada una estancia de 6 meses pero se extendió a seis más.

Lo anterior derivado a que la nave que lleva y trae de vuelta a los astronautas, tuvo un problema técnico, que fue una fuga en el sistema de refrigeración, aparentemente causada por basura espacial que hizo inviable un viaje seguro. En febrero de este año, iban a enviar la nave Progress MS-21, pero también identificaron un riesgo en el sistema de refrigeración.

Finalmente enviaron la nave Soyuz MS-23, el pasado 24 de febrero con alimento, ropa y artículos de limpieza para la estación, con la que el astronauta podrá regresar junto con otros rusos a la Tierra; sin embargo se les dijo que tendrán que esperar hasta el mes de septiembre próximo.

Este astronauta se encuentra en la posición de romper el récord de mayor estadía en la Estación Espacial Internacional.

La pregunta de Camila fue la última que recibió y contestó "como te digo, fue una variedad de sentimientos, al final del día, esta es la misión que tenemos y sabía que la misión se tiene que completar, aunque sean seis meses o doce, la prioridad es seguir adelante con la misión general del equipo de la NASA, personalmente claro que fue difícil porque ya estaba preparado para regresar con mi familia, mi hija está en primer año de la universidad y me hubiera gustado estar ahí, con ella, mi hijo se está graduando de bachillerato este año y no lo voy a poder dejarlo en la universidad, pero de verdad que mi esposa y ellos me han apoyado increíblemente bien y por eso el apoyo de ellos, lo hace mucho más fácil. Entonces si es difícil, pero al final del día, no tanto y gracias a Dios que vamos a poder terminar la misión".

También añadió "ahora el término de poder romper el récord, uno no debe anticipar, porque nunca sabe lo que va a pasar, entonces es mejor estar concentrado en el día a día y si Dios quiere pasa y si no también, y si es que pasa, de verdad que va a ser el equipo entero de la NASA el que va a repartir ese gran honor, porque uno solo no lo puede hacer y he tenido una increíble tripulación acá conmigo y también en la tierra, nos han apoyado increíblemente durante todo este tiempo y creo que va a ser un honor grande para todos".

Camila Monsiváis Ruiz, tiene apenas 10 años de edad, cursa el quinto año en la escuela primaria Julián Carrillo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y cuenta que su materia favorita es Ciencias Naturales.