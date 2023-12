Necesario generar Igualdad de condiciones en contratación de personas con discapacidad

Empresas deben incluir personal laboral con discapacidad y realizar los ajustes razonables para que este sector de la población, pueda desarrollar sus talentos y habilidades desde sus condicionantes.

Así lo señalo Monserrat Vázquez, Gerente de Inclusión Laboral de la asociación civil Juntos Una Experiencia Compartida, quien indicó que hoy día tan solo el 25 por ciento de los puestos de trabajo a nivel nacional, son ocupados por personas con discapacidad, aunque no estén adecuados a sus necesidades.

“Que las empresa incluyan a las personas con discapacidad a su plantilla laboral ha sido completamente un reto, aunque cada vez las empresas están más comprometidas e interesadas en incluir laboralmente personas con discapacidad”.

Sobre esto, la experta señaló que hoy día estos espacios de trabajo y quienes realizan las contrataciones carecen de mucha concienciación y sensibilización sobre el tema, pues no solo se trata de contratar personal que vive con una discapacidad sino , de incorporarlos a espacios laborales que estén adaptados a sus necesidades.

“Con hacer ajustes razonables, me refiero con estos que si las empresas dicen sí, vamos a contratar porque no dar la oportunidad, pero la realidad es que no están tan conscientes de que se tienen que realizar ajustes razonables , es decir, una modificación que no implique un costo desproporcionado para que el compañero o compañera tenga la posibilidad de estar en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad”.

Estos ajustes razonables, explico Monserrat Vázquez tienen que ver también , con desempeñar una función de acuerdo y alineado al tipo de discapacidad que presente la persona.

“Por ejemplo si un hombre lleva 8 horas de pie elaborando en alguna actividad de manufactura con miembros superiores, es decir con las manos , para estar en igualdad de condición únicamente necesita un banco y puede hacer exactamente la misma tarea pues con las manos una persona con discapacidad auditiva puede hacer cualquier empleo pero necesitaría el intérprete de lengua de señas para que la capacitara y supiera exactamente, dónde está cada área y como trabajar en ellas”.

Sumado a esto la experta explicó que hoy día, a través de Juntos, han podido incluir a más de mil personas con discapacidad a puestos laborales en el estado.

“Tenemos una agencia de vinculación laboral de personas con y sin discapacidad , en donde se han colocado más de 1 mil personas con discapacidad en un empleo formal, pero esto a partir de la lucha de voluntades tanto del empresarial como desde la Asociación Civil y por supuesto también de las instituciones que cada vez se están sumando más y más en ese aspecto”.

Y aunque este panorama es alentador, Monserrat Vázquez señalo que ámbito empresarial necesita estar aún más informado, para que una persona con discapacidad no solo pueda tener acceso a un trabajo digno , sino también destacar y acceder a puestos de poder, de toma de decisiones y no solo estar en puestos operativos.

“Todavía nos falta por ahí camino y ya estamos en eso, porque en la medida en que las personas con discapacidad estemos en espacios de toma de decisión, generaremos ya sea políticas públicas o transformaciones empresariales internas, que nos permita tener más espacios para poder estar en igualdad de condiciones”.