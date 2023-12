Prejuicios y estereotipos no dejan avanzar a las personas con discapacidad: experta

Las personas con discapacidad tienen una condición de diferencia, pero pueden hacer lo que quieren, como viajar, estudiar, tener una familia, ser parte activa de la sociedad, sin embargo debido a los prejuicios y estereotipos que se han construido alrededor de ellos, no se les ha permitido avanzar, por lo que hoy en día es importante la visibilización de la discapacidad.

Así lo dijo Elsa Ortiz, especialista del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) durante la conferencia y foro que se realizó en las instalaciones del DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en el marco del Día Mundial de la Discapacidad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En donde expuso que en muchas ocasiones, las personas con algún tipo de discapacidad son víctimas también de la exclusión y discriminación, que van desde el poder entrar a un restaurante, o ir al cine, hasta casos graves, en los que incluso llegan a amarrar a las personas o simplemente no los sacan, debido a su condición.

Refiriendo que una persona con discapacidad es víctima de discriminación, de la exclusión, mucha gente les dice que son incapaces, se piensa que no tienen capacidad, que aportan y eso es, eso es totalmente falso, ya que tienen mucho que aportar.

“La discriminación es es también una exclusión y se ve reflejada en muchos ámbitos, hay casos de personas que no tienen la vista y quieren entrar a un restaurante y no les permiten ingresar bajo el argumento que no pueden cantar, pero también hay otros más graves, se han detectado casos en los que dejan amarradas a las personas o los dejan encerrados, porque no los incluimos” dijo durante la conferencia.

En donde reiteró la necesidad de promover los derechos de las personas con discapacidad, para de esta forma toda la sociedad pueda hacer conciencia en todos los aspectos de la vida, lo que se verá reflejado a futuro, en una mejor calidad de vida.

El evento estuvo encabezado por la presidenta del DIF Municipal María del Pilar Cardona Reyna, quien dijo que desde la administración municipal se esta trabajando para dar el apoyo a este sector de la población, pero sobre todo para concientizar a la ciudadanía de la importancia de la no discriminación.