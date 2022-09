Múltiples anomalías en caso Chuyita; "siempre me cambian las cosas": padre de la víctima

Múltiples anomalías en la investigación en torno a la muerte de Chuyita Lelixia, hacen que su padre no tenga certeza de que la persona detenida como presunto responsable del feminicidio, sea en verdad el responsable, ni de que la persona sepultada, sea su hija.

Luego de que el 15 de septiembre se reportó el hallazgo sin vida, de Chuyita, una adolescente de 14 años de edad habitante de Derramaderos, Villa de Arista, y que el fin de semana su anunció la captura del presunto responsable, este miércoles el padre de la menor, Jesús Rodríguez, se presentó en la Fiscalía General del Estado para pedir acceso a la carpeta de investigación y denunciar diversas anomalías.

Don Jesús manifestó que las autoridades le han dado información diferente respecto al sujeto detenido como presunto responsable del feminicidio de Chuyita, lo que lo hace dudar de si en verdad es el responsable, “siempre me cambian las cosas”.

El abogado de don Jesús, Luis Fernando Leal Beltrán, informó que solamente contaba con tres hojas de la investigación entregadas por la Fiscalía, así como el acta de defunción de Chuyita, según la cual, la menor murió por insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por obstrucción y ahorcamiento, sin embargo no se sabe si le realizaron autopsia al cuerpo, por lo que desconocen si la menor presentaba lesiones.

Denunció que las autoridades no han seguido los protocolos en la investigación ni en la atención a las víctimas, pues por ejemplo, no se le dio aviso a Don Jesús respecto a la primera audiencia que se le hizo al imputado, pese a que tiene derecho a estar presente, no fue asegurado el lugar de los hechos, hay contradicciones en la secuencia de los hechos, y quizá la que llama más la atención: no se le permitió ver el cuerpo para el reconocimiento legal de su hija, ni le permitieron abrir el féretro, “hoy por hoy, ni siquiera tiene la seguridad de que la persona que está sepultada sea su hija, porque no le fue mostrada”. Debido a ello, no descartó que se pida la exhumación del cuerpo.

Sin embargo las violaciones a los derechos de Chuyita y don Jesús comenzaron desde el momento de la desaparición de la menor, pues cuando acudió a presentar la denuncia para que se iniciara la búsqueda, el ministerio público adscrito a la delegación de Matehuala de la Fiscalía, le sugirió que esperara a que apareciera sola, señalando que seguramente se había “escapado con el novio”.

Debido a ello, optaron por hacer la denuncia pública sobre las múltiples anomalías para pedir la protección de las víctimas, en este caso don Jesús y las hermanas de Chuyita, así como de las personas que le dan acompañamiento en la búsqueda de justicia para su hija, y que no se descarten otras líneas de investigación.