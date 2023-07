Muere el comercio en el “Tianguis de las Vías”

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, cuando se les prohibió varias veces su instalación, las ventas de los mercaderes del tianguis dominical de las vías no se han recuperado, tanto que varios han abandonado sus lugares.

De alrededor de los cinco o seis mil comerciantes que cada domingo forman ese corredor comercial, en la avenida Hernán Cortés –conocida todavía por muchos como avenida Ferrocarril-, se calcula que casi una tercera parte ha dejado sus espacios.

Algunos los “prestan” a otros mercaderes para agrandar su espacio, y algunos regresan en temporadas altas, como lo es la decembrina.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Juan Robles, integrante de la Unión de Comerciantes y Fierreros de la avenida Ferrocarril, primera sección, recuerda que ese tianguis comenzó hace más de 30 años con aproximadamente 200 mercaderes que antes trabajaban en el mercado “16 de Septiembre”, y poco a poco se fue poblando.

Hoy, sostiene, muchos se han retirado o porque ya no están o porque sus ventas se han desplomado. “Eso vino desde la enfermedad del Covid; tampoco los compradores no son como antes, nada más vienen a pasearse y no compran”.

Dijo que aunque el tianguis se ha extendido literalmente hasta las fracciones Chica y Grande, los espacios en el tianguis original no son peleados como antes. “No te podría decir un porcentaje, pero las ventas han bajado mucho; a veces vienes desde las ocho (de la mañana) y para la tarde no has vendido nada…”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

La señora Rosario Mata, miembro desde hace 20 años de la Unión de Comerciantes “El Rebote”, dice que varias veces ha tenido que cambiar de giro: Comenzó con la venta de zapatos para dama, luego vendió ropa para niñas y niños, cambió a ropa de caballeros y hoy vende de todo, inclusive frituras en una pequeña mesa.

Recordó que durante la pandemia les prohibieron instalarse durante varios domingos, pero que gracias a la Unión de Comerciantes se logró la reinstalación con la promesa de respetar las medidas sanitarias.

Sin embargo, después de eso muchos ya no regresaron, dejaron abandonados sus espacios. “Algunos tenemos otros ingresos, pero había quien solamente vivía de lo que vendía cada domingo y para ellos nunca hubo los apoyos que prometió el gobierno”, destacó.