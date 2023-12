Muda de dientes de leche; ¿qué hacer para evitar lesiones?

El cambio de dientes en los niños es un proceso normal y natural, para el cual los padres de familia tienen que estar bien informados; una muda que comienza entre los 5 y 7 años de edad.

Así lo mencionó la especialista Gabriela Torre, odontopediatra y quien enfatizó que cuando ya empieza haber movilidad en los dientes, es recomendable apoyar a los niños a no moverse ni arrancarse sus piezas dentales, si aún existen raíces en ellos.

“Si se recomienda que No Se los muevan, para que realmente no se lastimen la encía, porque incluso estarlo moviendo resulten incómodo, pues cuando mastican puede dolerles”.

Por lo que la especialista sugirió que los padres de familia , lleven a los más pequeños a consulta con el odontopediatra, para poder retirar estos dientes que ya se encuentran flojos y son parte del proceso de muda.

“Otra parte que hay que considerar es que cuando ya se está mudando el diente de leche y ya existe movilidad, entonces el diente permanente a veces sale por atrás, mejor conocida como parte lingual. Un proceso normal porque a veces la raíz no termina de absorberse, entonces ahí hay que retirar el diente de leche porque si no el diente permanente no va a tener un lugar idóneo en donde salir”.

Del mismo modo Gabriela Torres remarcó que ante cualquier cambio de muda de dientes de leche , es necesario dar seguimiento con un especialista que determinará si el crecimiento de los dientes permanentes es normal o en su caso, determinar si es necesaria la intervención de un tratamiento de ortodoncia.

“Esto lo vamos a determinar con varios estudios, que definan el crecimiento de los dientes permanentes es normal, también define si tiene bien la mordida, y se lo dientes salen en una correcta posición”.

También detalló que los dientes permanentes , tardan en posicionarse alrededor de seis meses.

“Lo esencial es que los padres de familia acudan con sus niños a visitas continuas con su dentista, pero que sobre todo, no descuiden la salud dental de sus niños, que procuren el lavado diario de sus dientes, sobre todo cuando estos mudan, porque aunque no haya aún dientes permanentes en el jueguito que deja el diente de leche, hay dientes vecinos que si necesitan ser limpiados y evitamos futuras infecciones “.