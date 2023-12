"Recortan" hasta 2 horas horario de servicio del transporte urbano en SLP

Escasean al menos unos 500 operadores en el servicio de transporte público local, por eso las rutas de camiones urbanos ya no pasan tan seguido, y terminan a temprana hora. Estos son los justificantes que da el concesionario transportista potosino, Margarito Terán López, tras cuestionársele porque pasan solo a cada media hora los camiones.

En el 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportaba que el personal ocupado en el transporte colectivo urbano y suburbano en el país se mantenía en 24.3 por ciento, por debajo de su nivel, cifra que venía decayendo desde el año 2019. Aunque también reportaba que para el caso del transporte foráneo el déficit de mano de capital humano era de 14.6 por ciento.

"El transporte está operando al alcance de sus posibilidades económicas como lo he manifestado, tenemos un déficit de un 30 por ciento de conductores, es lo que también estropea un poco el servicio y aunado a que no tenemos mucha liquidez para reparar nuestros camiones".

Reconoce que el déficit en el servicio de transporte público tiene origen en que se ha venido adoptando una tarifa técnica y porque no se han hecho los estudios correspondientes de parte de los anteriores gobiernos y por eso actualmente este servicio de transporte urbano está sufriendo de las consecuencias económicas, afectando a un negocio que es completamente de índole social "pues no podemos grabar mucho el bolsillo del pueblo, es titánico subsistir con una tarifa controlada".

Dijo que se ha vuelto costumbre que haya menos camiones circulando en la ciudad, menos rutas y que concluyan actividades a más temprana hora, porque no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las labores completas que se venían practicando "ya nadie quiere ser operador de transporte público, si nos faltan alrededor de 500 operadores porque son trámites demasiados caros, las licencias valen 5000 o 6000 pesos, además de todos los trámites que tienen que ir pasando, los ahuyentan y aparte ya no es muy diferente el salario que pagan en las empresas privadas que en el transporte urbano, es decir se van por un trabajo más cómodo que no tenga tanta tensión".

Admitió que por estas problemáticas, los camiones urbanos dejan de pasar a las 9 de la noche, cuando antes llegaban a circular hasta las 10:40 de la noche en la Alameda Central "efectivamente, aquí ya se está afectando la tranquilidad social porque no hay el servicio que requiere la población y necesitamos apoyo emergente del gobierno del Estado para poder salir de esta difícil situación".

La solución que plantea este empresario local de transporte, es que se manda realizar un estudio técnico donde se indique cuál debe ser el valor real de la tarifa de los camiones urbanos, así también, conocer la capacidad económica del usuario y que alguien se haga cargo de la diferencia "si la tarifa es de 10 pesos y el poder adquisitivo es de 5 pesos, pues alguien tiene que pagar esos 5 pesos de diferencia, pero el usuario ya no puede".

En la la zona metropolitana de San Luis Potosí, circulan mil 200 unidades todos los días, que siguen siendo las mismas de hace décadas y esto obedece a que el aforo va a la baja y que se dan beneficios extraordinarios a los automovilistas que ha provocado que cada vez, haya más vehículos circulando en las calles, pues la media nacional es de dos vehículos por cada 10 habitantes pero en San Luis Potosí hay 4 automóviles por cada 10 habitantes, además de motocicletas y otros transportes.

Para el mes de enero, está por registrarse un nuevo ajuste a la tarifa del transporte urbano local. Generalmente es en el mes de enero cuando se realiza el cambio de tarifa, actualmente los usuarios potosinos pagan 11 pesos cada que se suben a un camión, sin embargo hay que recordar que las actualizaciones de los montos a pagar son el resultado de varios indicadores establecidos desde la administración de Fernando Toranzo Fernández, se prevé que para la primera quincena del 2024 se establezca los nuevos montos a cobrar tanto en los camiones como en los taxis.