"Misa de Envío" hacia la Jornada Mundial de la Juventud

En la Basílica-Santuario Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se celebró la "Misa de envío" con los jóvenes que partirán hacia Lisboa, Portugal, para participar en la XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), a realizarse del 01 al 06 de Agosto del 2023.

El Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe presidió la solemne concelebración Eucarística, acompañado por el Presbítero Rodolfo Duarte Ramírez, titular de la Dimensión Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Arquiodiócesis Potosina, (DIPAJ), quien le agradeció su presencia, sus ánimos y bendición para que la participación de los jóvenes potosinos en ese magno encuentro con el Papa Francisco, sea todo un éxito y deje frutos abundantes de santificación en quienes acudan a encontrarse con Cristo bendito en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, Portugal.

En su homilía el Arzobispo les dijo:

"Tengan grandes proyectos de vida, por eso Dios nos permite hacer cada día algo bueno y fructífero en favor de los demás".

"Todos los días, debemos de demostrarle cuánto le amamos con palabras, obras, actitudes, acciones bondadosas en favor de los demás".

"Dios no quiere jóvenes ni Cristianos mediocres que no tengan un proyecto claro para su vida, que no sepan hacia dónde se dirigen o qué es lo que quieren hacer con su vida".

"El Señor quiere que tengan metas, planes, grandes proyectos, anhelos, objetivos y deseos de servirle al Señor en Su viña y rendirle frutos abundantes de salvación".

"Los quiere activos, diligentes, valientes en defender su fe, sus principios éticos y morales, sin avergonzarse de proclamar y vivir el Evangelio de Jesús, para ser sus dignos discípulos y misioneros".

"Dios no quiere tibiezas, quiere jóvenes guerreros "que hagan lío" para dar a conocer a Cristo a otros jóvenes y estén fortalecidos en la fe, de tal forma que le demuestran que de verdad Lo aman de verdad con actitudes y obras, no sólo con palabras o amor romántico, sino un amor comprometido".

Radiantes de alegría, los jóvenes dieron gracias a Dios por permitirles tener esta hermosa oportunidad de participar en la JMJ 2023, que sin duda alguna les transformará y marcará su vida por completo porque seguramente traerán proyectos que dejarán frutos abundantes para nuestra amada Iglesia Católica Potosina, que sin duda se torna también un gran compromiso para trabajar arduamente por mejorar este mundo que habitamos.

