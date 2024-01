Miramar y otras 3 playas cerca de San Luis Potosí

San Luis Potosí es considerado por muchos como un tesoro turístico por su variedad de atractivos. Desde la belleza de sus pueblos mágicos como Real de Catorce; la grandiosa Huasteca Potosina con sus cascadas y ríos cristalinos; y la interesante arquitectura colonial que distingue a la capital potosina; este estado ofrece una combinación única de cultura, historia y belleza natural que cautiva a quienes lo visitan.

Pero a pesar de ser un estado con muchos atractivos, se encuentra en la zona centro de México, por lo cuál no cuenta con ninguna playa cerca, así que si tu propósito para este 2024 es viajar más y descubrir destinos con playa en los que no sea necesario contar con mucho tiempo, aquí te presentamos algunas alternativas ubicadas en el estado de Tamaulipas que te invitan a escapar de la rutina no tan lejos de la capital y en coche.

1° La Pesca

Puerto La Pesca, una playa ubicada en la costa de Tamaulipas que se distingue por ser una fusión entre costa y laguna, brindando a sus visitantes una playa de arena suave, ideal para tumbarte un rato. Tiene una extensión de 42,770.83 kilómetros cuadrados y se caracteriza por desempeñar actividades económicas como la pesca, la ganadería y la agricultura.

¿Qué puedo hacer en este destino?

Podrás disfrutar de actividades como pasear en lancha, kayak, visitar el museo “Tortuga Lora” o simplemente tumbarte en la arena un rato en compañía de tu familia y amigos. El rango de precios para hospedarte varía mucho, puedes encontrar opciones desde los $400.00 hasta los $1,500.00 pesos la noche.

¿Cómo y cuánto tiempo me tomará llegar?

Si sales de la capital del estado, el recorrido en carretera es de aproximadamente 6 horas y para llegar tendrías que seguir la carretera San Luis Potosí-Matehuala/MEX-57 hacia Monterrey, tomar la salida derecha en la carretera Cerritos - Rioverde/SLP-75 hacia Rioverde, continuar por la carretera Cerritos - Tula/MEX-101 hacia Ciudad Victoria. Sigue por el entronque Tula - Ciudad Victoria/TAMS-126 y después gira a la derecha en carretera Juan Capitán - El Chihue/TAMS-126, llegarás a la carretera Soto la Marina - La Pesca y a 750 metros encontrarás tu destino.





2° Playa Miramar

Este destino que también está ubicado en el estado de Tamaulipas, destaca por su tranquila playa y arena. Es una gran opción para pasar unas vacaciones familiares y relajarte en ella. Además de que al ser una playa tranquila es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos.

¿Qué puedo hacer en este destino?

Con una extensión de más de dos kilómetros de fina arena blanca y la tranquilidad de su mar, es el lugar perfecto para practicar diversos deportes acuáticos, entre ellos; surf, jet-ski, kayak, vela, windsurf, kitesurfing y buceo.

La playa alberga una amplia variedad de restaurantes que ofrecen comida de la región, tiendas con bebidas y botanas, clubes de playa, hoteles confortables y bares. El hospedaje también varía según la opción a elegir pero el rango de precios para hospedarte está entre los $500.00 a $1,600.00 pesos la noche.

¿Cómo y cuánto tiempo me tomará llegar?

Para llegar deberás viajar por la carretera San Luis Potosí-Matehuala/MEX-57 y tomar la salida derecha en carretera Cerritos - Rioverde/SLP-75 hacia Rioverde, continúa por carretera Ciudad Valles - San Luis Potosí/MEX-70, luego carretera Rioverde - Ciudad Valles y finalmente, toma el libramiento Ciudad Valles - Tamuín/MEX-70 hacia Tampico. En la rotonda, toma la tercera salida en dirección a Blvd. Costero, tu destino estará a 800 metros. El recorrido en carretera es de aproximadamente 6 horas y 15 minutos.





3° Playa Tesoro Altamira

Altamira tiene una de las playas más famosas de la costa del Golfo de México en Tamaulipas, es conocida como playa tesoro, este lugar es ideal para un plan tranquilo, es una playa pequeña, tiene aproximadamente 100 metros de extensión, No hay olas por lo que te sentirás en una alberca gigante. La zona se caracteriza por su suave arena y aguas cristalinas.

¿Qué puedo hacer en este destino?

Un lugar interesante para los que disfrutan practicar la pesca deportiva o para tranquilos paseos junto al mar. Hay que tener en cuenta que la zona carece de infraestructura, por lo te recomendamos llevar contigo lo esencial para tu estancia, como sombrilla, alimentos y bebidas, para garantizar una experiencia cómoda y placentera en este rincón costero. La playa no cuenta con hoteles en la zona, por lo que te tendrías que hospedar en algún hotel no tan cerca, puedes encontrar opciones de los $600.00 a $1,800.00 pesos la noche.

¿Cómo y cuánto tiempo me tomará llegar?

Llegar a este destino te tomará un aproximado de 5 horas 48 minutos. Tendrás que viajar por la carretera Cerritos - Rioverde/SLP-75 hacia Rioverde, continuar por carretera Ciudad Valles - San Luis Potosí/MEX-70 hacia Ciudad Valles, hasta llegar al Libramiento Ciudad Valles - Tamuín/MEX-70 hacia Tampico. Sigue el libramiento poniente de Tampico/MEX-70, Boulevard Julio Rodolfo Moctezuma/TAMS-113 y camino de entrada Industrias hasta llegar al Faro de Altamira, donde tu destino se encontrará a la izquierda en 850 metros.





4° Playa la Carbonera

En el municipio de San Fernando, al noreste de Tamaulipas, se encuentra la playa La Carbonera y destaca por su venta de productos típicos como: el camarón y sopas tradicionales. Este pintoresco lugar, ofrece una experiencia única fusionando la rica gastronomía local con actividades marítimas inolvidables.

¿Qué puedo hacer en este destino?

Si visitas este destino, tendrás la oportunidad de deleitar tu paladar con deliciosos platillos de mar, además de disfrutar de paseos costeros, emocionantes aventuras de pesca deportiva y contratar botes disponibles en la zona. Este pintoresco lugar, ofrece una experiencia única fusionando la gastronomía local con actividades marítimas. Puedes encontrar opciones desde los $700.00 hasta los $2,000.00 pesos la noche.

¿Cómo y cuánto tiempo me tomará llegar?

Viaja por la carretera San Luis Potosí - Matehuala/MEX-57, toma la salida derecha en carretera Cerritos - Rioverde/SLP-75 hacia Rioverde. Mantente a la derecha en Supercarretera Cerritos - Tula/MEX-101 hacia Tula y Ciudad Victoria. Sigue por la carretera Juan Capitán - El Chihue/TAMS-126 y gira a la izquierda en Libramiento de Ciudad Victoria/MEX-85, continúa por la carretera Ciudad Victoria - Matamoros/MEX-101 hacia Matamoros. Mantente a la derecha en el libramiento de Santander Jiménez/MEX-101 y toma la salida derecha en TAMS-20. Finalmente, llega a la carretera San Fernando - Punta de Piedra - Carbonera N/TAMS-20. Tu destino estará a la derecha. El tiempo aproximado de llegada será de 5h 49 min.

Aunque sabemos que son algunas horitas de viaje, consideramos que son lugares relativamente cerca para los interesados en pasar un fin de semana en la playa. ¿Tienes más recomendaciones?

