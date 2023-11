7 destinos turísticos a menos de una hora desde la capital de SLP

San Luis capital ofrece un sinfín de actividades para que no te aburras, por lo que puedes visitar sus museos, asistir a las actividades culturales del momento, visitar restaurantes o parques, salir de antro y siempre hay un plan para que te diviertas o te relajes, pero si en este momento necesitas una escapadita, la capital también está muy cerca de increíbles destinos que te harán salir de la rutina y el ruido de la ciudad, y por supuesto que aquí te dejamos detalle de cada uno de ellos.

1.- Ahualulco

Si quieres pasar un día tranquilo con tu familia, este municipio a solo 45 minutos de la capital potosina te ofrece lo que necesitas y eso significa, alimentos deliciosos, historia, arquitectura y también un buen mezcal

¿Qué hacer en este municipio?

Puedes degustar de una rica barbacoa, o sus famosas gorditas rellenas de queso y chile rojo acompañadas de carnitas en la cabecera municipal, que lleva el nombre de Ahualulco del Sonido 13 gracias en honor al compositor originario de ese lugar, Julian Carrillo.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

Visita el Cañón de Yerbabuena Ahualulco y si tienes un espíritu más aventurero, no puedes dejar de visitar el Cerrito de Rojas.

Además, como este municipio es parte de la Ruta del Mezcal, puedes visitar Estación Ipiña o probar los mezcales hechos de manera artesanal en el municipio.

2.- Mexquitic

Aquí no hay pierde, si quieres despejarte un poco puedes correr a este municipio y disfrutar de un rico almuerzo en familia en la Presa, uno de sus principales atractivos y en donde se pueden realizar actividades como pesca y viajes en lancha.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

Este municipio, a solo 30 minutos de la capital, también cuenta con un zoológico y un parque de diversiones que tiene más de 70 años de antigüedad.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

Pero si tú quieres conectar con la naturaleza también puedes visitar su famoso Santuario del Desierto y en el recorrido disfrutar de paisajes únicos que ofrece parte del desierto potosino.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

3.- Villa de Reyes

Este municipio reconocido por la calidad de sus quesos, se encuentra a sólo 45 minutos de la capital potosina y es un espacio ideal para que consientan a tu paladar con los exquisitos dulces de membrillo, la mermelada de tuna y el colonche, una bebida de origen prehispánico elaborada con tuna roja.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

Entre sus principales atractivos está el Jardín Colón Bustamante con arbustos perfectamente cuidados y su plaza principal, donde hay bellas casonas con estilo colonial.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

También no puedes dejar de visitar la Ex Hacienda de Jesús María, en donde encontrarás un surreal laberinto y también podrás visitar la Ex hacienda de Gogorrón.

4.- Soledad de Graciano Sánchez

A solo 15 minutos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez también es un lugar ideal para escaparse de la rutina de la ciudad y no sólo visitando su plaza principal, en donde su iglesia y la belleza de fincas antiguas llaman la atención, sino que también cuenta con un espectacular atractivo natural formado por un cráter volcánico, llamado Joya Honda y que se encuentra a sólo 30 minutos desde la cabecera municipal.

Cortesía | Ex hacienda Pozo de Luna

Ahí, además de la vista espectacular también puedes realizar senderismo en contacto con la naturaleza.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por otro lado, en Soledad también puedes degustar las famosas gorditas de Palma de la Cruz, visitar el viñedo de Pozo de Luna o visitar la Ex hacienda mezcalera de Laguna Seca.

5.- Santa María del Río

A solo 40 minutos de San Luis, este municipio que es uno de los Pueblos Mágicos del estado tiene gran relevancia por su historia y además de ser famoso por la elaboración de rebozos de gran calidad.

Visita obligatoria es conocer su centro, su plaza principal y la plaza Martín Bautista con su espectacular monumento del reloj o realizar el recorrido en la casa del rebozo.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

Si tú tienes ganas de sacar tu lado trepa cerros, en este municipio está el Cerro el Original que tiene un camino de piedra y es considerada la elevación natural más grande del municipio y desde donde puedes obtener una buena vista panorámica de este pueblito mágico.

Además también hay varios balnearios como el Balneario de Lourdes o los ubicados en la comunidad de Ojo Caliente.

Pero si tú lo que quieres es buena comida, este municipio es muy reconocido por contar con muy buenos lugares en donde puedes comer comida estilo china, que aunque no son parte de su gastronomía típica, ha adquirido gran fama.

Cortesía | Secretaría de Turismo de SLP

También puedes visitar el mercado municipal y sus alrededores con gran variedad de campechanas, ojos de pancha, gorditas, y artesanías.

6.- Armadillo de los Infante

Este municipio a solo 40 minutos de la capital ha ganado gran aceptación por todos aquellos que buscan un espacio para conectar con la naturaleza, en donde se ubica un enorme cráter conocido como El Cráter Encantado.

Cortesía | El Cráter Encantado

Ahí podrás realizar diferentes actividades, desde aquellas más intrépidas, como la tirolesa o el rappel; hasta otras más “tranqui” como cabalgatas o apreciar la vista desde el mirador.

7.- Cerro de San Pedro

Ubicado a solo 22 kilómetros de la capital potosina, este pueblo casi fantasma es ideal para desconectarte del ruido de la ciudad.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Fue un pueblo minero que se encuentra deshabitado, pero aún puedes visitar algunos vestigios y recordar un poco de su historia a través de la antigua mina de la cárcel, que son las únicas ruinas que pueden visitarse. Además puedes recorrer caminando todo el pequeño pueblo fantasma de calles empedradas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Otro de sus atractivos es su Iglesia de San Nicolás Tolentino, el Templo parroquial Santiago Apóstol y el museo Cósmico.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Bonus: Cerritos

A pesar de que no se encuentra tan cerca de.la capital potosina, visitar este municipio realmente vale la pena.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Durante esta temporada de otoño-invierno hay campos de girasoles para que además de que disfrutes de la belleza de estas flores también te hagas tu sesión de fotos, que por estos días es casi obligatoria.

