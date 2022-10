Masones dudan que AMLO sea liberal

El presidente del grupo regular de la “Gran Logia El Potosí” Vicente Quezada Flores y el presidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana Fernando Martínez Acosta, dudan de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sea liberal, como se auto asume permanentemente.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa de si ¿el presidente de México es Masón?, el presidente de la Gran Logia El Potosí dijo que “no tenemos evidencias claras, sí hay algunas señales, hay algo, pero no como una evidencia concreta para poder afirmar tal cosa”.

Vicente Quezada Flores, presidente del grupo regular de la “Gran Logia El Potosí”. / Fotos Juanita Olivo

Y el presidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana expuso “la sociedad está muy confundida en cuanto a los términos, me parece que hablamos muchas veces como liberales pero actuamos como conservadores y otras ocasiones hablamos como conservadores y nuestras acciones son totalmente liberales”.

Añadió que “el presidente de la República ha tenido aciertos en algunos rubros que se le tiene qué reconocer, es eminente su popularidad, no es en mi caso particular lo subrayo, para que no se vaya a tomar como algo partidista, no milito con ellos, no voy de acuerdo con el proyecto, sin embargo, es importante ver que nuestro líder a nivel nacional goza del respaldo de muchísima gente”.

Fernando Martínez Acosta, presidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la República Mexicana. / Fotos: Juanita Olivo

Añadió que “normalmente la historia desde la primaria nos la enseñaron como el éxito de los liberales y los conservadores, cuando llegan las contiendas políticas todo mundo quiere ser de los liberales porque históricamente son los que han triunfado”.

Puntualizó que “hoy la sociedad carece de análisis para en realidad ver hacia dónde va el desarrollo y entonces convencerse si el crecimiento y del desarrollo de la patria va en un sentido de mayor liberalidad y desarrollo, cuando nos estamos estancando o retrocediendo hablamos de un conservadurismo aún y cuando levantamos el estandarte de la libertad”.