Más del 40% de escuelas en SLP se vieron afectadas por la manifestación de maestros

De las 8 mil escuelas matutinas y vespertinas que hay registradas en la entidad potosina, unas 3 mil no tuvieron clases debido a la protesta que arrancaron maestros potosinos en defensa de sus derechos laborales, el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, dijo que se les descontará el día a los que salieron a protestar.

"Cerca de un 40 por ciento de las escuelas del Estado no brindaron servicios educativos por la falta de maestros, el problema es que no vienen todos, algunos maestros simplemente aprovechan para no asistir".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El reporte que ofreció la jefatura de prensa de la SEGE, indica que en algunos planteles, los padres de familia llevaron a sus hijos pero tuvieron que regresarse a sus domicilios al ver la inasistencia de los docentes.

"Es un derecho que tienen los compañeros, la convocatoria que se les hace es que no sea en horarios de clases, algunas escuelas se cerraron y algunos niños se quedaron fuera y los padres recogieron a sus hijos".

Se contabilizó el número de niños y adolescentes de Educación Básica y Media Superior que se vieron afectados con esta movilización de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación, SNTE y el total fue de 120 mil que no tuvieron actividad en las aulas.

En la dependencia estatal hay reporte de que algunos padres de familia interpusieron quejas ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) por la falta de profesores en las aulas y por eso se prometió que se les va a descontar el día, debido a que tienen que avisar en la Secretaría de Educación Pública, SEP, cualquiera de las acciones que se desarrollen.

El funcionario gallardista informó que fueron 8 mil docentes los que sufrirán por este descuento “a través de la dependencia, se lleva la inspección y revisión a las escuelas para poder detectar las faltas de los maestros, no sólo para efectos de aplicación de normativa, sino con el propósito de dar seguimiento a la educación de las y los menores y además lo tengo que reportar a al Fone en México”.

No hubo un acuerdo previo de actividades sindicales, por lo que la inasistencia de los trabajadores de la educación es injustificada y, por lo tanto, como dependencia aplicará la normativa vigente "hay quien dijo yo falto aunque me descuentes y se respeta la decisión de cada quien, solo pedirles que mañana regresen a las escuelas. No les descuento yo, sino desde el Fone en México".

Reconoció que hay pendientes con los maestros como las becas escolares pero sólo el 15 por ciento de éstas tienen nombre y apellido y el resto no.

