Más candidatos potosinos se sienten inseguros

Continúa en aumento el número de solicitudes de candidatas y candidatos que participan en la contienda electoral y que piden algún tipo de protección y seguridad.

El número de contendientes con inquietudes en ese sentido suma ya 36 y hasta ahora únicamente se ha asignado personal de seguridad a 50 por ciento de los solicitantes.

Local Urgente que candidatos ponderen temas importantes y asuman compromisos: Coparmex

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo la protección debe darse cuando se detecta algún peligro en el polígono o zona en la que realizan campaña.

El funcionario estatal aseguró que desde el inicio de la contienda se ha dado un seguimiento a las denuncias y no en todos los casos se han recibido amenazas o intimidaciones.

De igual forma se han desarrollado una serie de operativos que hasta hoy ha permitido contar con condiciones suficientes de legalidad y seguridad.

El encargado de la política interna en el estado reveló que “el candidato que compite por la vía independiente hacia la gubernatura del estado, Adrián Esper, no ha recibido protección por parte del gobierno estatal”.

Aunque es una información que no nos corresponde, aclaró, y que se puso sobre la mesa hace poco, “el gobierno no le ha concedido protección personal, pues no ha hecho esa solicitud”, afirmó.

Te puede interesar esta nota: Ejercito y Guardia Nacional fortalecen vigilancia durante campañas electorales