Urgente que candidatos ponderen temas importantes y asuman compromisos: Coparmex

Urge que los candidatos a los diferentes puestos de elección popular ponderen los temas más importantes en estos momentos para la vida del país y asuman compromisos sobre ellos.

Así lo señaló el presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex, Jaime Chalita Zarur, quien apuntó que lo que se quiere y espera de los próximos gobiernos es que no haya un atropello a las leyes, sino que se respeten y también las instituciones; que se generen acuerdos, no pleitos y descalificaciones; que existan más y mejores empresas, y que no haya ataques a las empresas; y sobre todo, que se tengan empleos mejor remunerados y no apoyos electoreros.

En ese sentido, sugirió a los aspirantes a cualquier cargo y a los partidos políticos que los postulan, que incorporen las propuestas que se hacen a través de Manifiesto MX a sus plataformas electorales y asuman un compromiso respetuoso y firme con la ciudadanía.

“La sociedad en nuestro país cada día se organiza mejor, y de eso se trata el Manifiesto MX, que es una iniciativa de Coparmex Nacional que busca el compromiso de candidatos y partidos en áreas como reactivación económica, organización de la sociedad a partir de nosotros mismos, atención a la pandemia, más y mejores empleos, respaldo a las mujeres, finanzas sanas y competitividad fiscal, seguridad, Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad, educación de calidad e innovación, y sostenibilidad hídrica y energética", expresó.

Asimismo, agregó que México necesita sobreponerse a las crisis sanitaria y económica, a la inequidad social, a la polarización política y así alcanzar una vida más democrática para todos.

“Este es el momento de las definiciones y de asumir compromisos, por lo que los candidatos deberán determinar si en sus propuestas incluirán las necesidades más urgentes de la población que en gran medida están plasmadas en Manifiesto MX”, añadió.

El presidente de la Federación Bajío Norte de Coparmex dijo que se buscará el compromiso con todos los candidatos a ocupar algún cargo de elección popular, para que en sus respectivos estados, firmen este acuerdo y se comprometan a darle seguimiento a cada una de las propuestas generadas desde la sociedad civil.