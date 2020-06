Mala planeación de la zafra hizo perder 48 mdp en Ingenio Plan de Ayala

Ciudad Valles.– La mala planeación de la zafra 2019-2020 causó que cañicultores perdieran millones de pesos y hacen responsable al actual líder de la Unión Local de Cañeros A.C., consideran que es un acto de irresponsabilidad, por lo tanto, exigen que renuncie al cargo.

Señalan que durante la zafra que recientemente terminó el Ingenio Plan de Ayala, los cañeros perdieron 48 millones de pesos, lo cual equivale a dejar de ganar 80 pesos por tonelada; los inconformes señalan que el único responsable es Antonio Juárez Torres, a quien le exigen una explicación, porque como su representante, es quien debe velar por los intereses de los agremiados.

Del mismo modo, exponen que el dirigente se olvidó de su responsabilidad, no puso atención y no organizó adecuadamente los frentes de corte ni la extracción, mucho menos en el acarreo, por ello ahora se sufren las consecuencias, y la prueba es que la mayoría de los productores no recibieron utilidades, pero sí quedaron endeudados y algo grave es que la mayoría no pudieron pagar las cuotas al Seguro Social para recibir servicio médico.

