¿Se te antoja darte un chapuzón? Estos son los lugares con alberca en SLP

San Luis Potosí atraviesa por una ola de calor que nos ha dejado altas temperaturas y todos sufrimos por eso, pero aquí te traemos la salvación, esos lugares que cuentan con alberca para que animes a darte un chapuzón.

Hay muchas opciones de hoteles que cuentan con alberca y en los que puedes disfrutar un día refrescante, como es en los hoteles Real Plaza, Holiday Inn, Fiesta Inn, Courtyard, Hilton, The View hotel, City Suites, Hotel Real de Minas, Sands, son lugares que te ofrecen alberca y a la que puedes ir si rentas alguna habitación. Además el hotel The View hotel by Covalia, te ofrece toda una experiencia con una alberca en las alturas, donde podrás pasar un buen rato refrescándote y también podrás disfrutar una vista panorámica maravillosa. El costo aunque es un poco elevado realmente vale la pena.

Juana María Olivo | El Sol de San Lui

Claro que no pueden faltar los espacios en renta como salones de fiesta, de los cuales hay muchos y con precios que se pueden ajustar a tu bolsillo, como el salón Quinta de mi padre, Salón de fiestas Elite Garner, Salon Bohemio, Jardín Palapa alberca, Finca San Álvaro, Florida Mini Club, Bosque Azul, La Loma, Los Pajaritos, los Abuelos y muchos más.

Y también te recomendamos que busques a través de airbnb, en donde podrás encontrar excelentes opciones y con varias que se ajusten a tu presupuesto.

Cortesía | Gobierno del Estado

Por último te dejamos algunas recomendaciones de balnearios que aunque se encuentran fuera de la ciudad, es necesario darse la escapadita para poder disfrutar de una tarde en familiar y relajada alejada del calor:

La Noria y la Cascada en Ojocaliente; el Parque Acuático Woow y Parque recreativo Gogorrón en Villa de Reyes; Balneario de Lourdes, entre los límites de Santa María del Río y Tierra Nueva.

Felipe Cárdenas | El Sol de San Luis

Además, aunque ya tiene un poco de tiempo fuera de servicio el Tangamanga Splash ubicado en plena ciudad, este balneario, además de encotrarse en medio de la naturaleza que ofrece el Parque Tangamanga I, también cuenta con varios espacios de albercas e incluso una con olas, toboganes para los más aventados y chapoteadero para los peques, está próximo a abrir nuevamente sus puertas en este caluroso verano.