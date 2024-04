“Los jóvenes ya no deciden su futuro”: Luis Carlos Ugalde en SLP

La polarización del país que se ha generado desde trincheras como las propias Mañaneras, es básicamente un instrumento del populismo para generar bandos y reconciliar, especificó Luis Carlos Ugalde, ex presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, quien considera que este ejercicio es muy dañino para el próximo proceso político electoral que vivirá nuestro país.

A su consideración esta división en que se encuentra la nación mexicana, genera una grieta en el centro de la sociedad, “a polarización es mala para la convivencia democrática, es mala para la democracia, destruye valores democráticos y reitero la democracia requiere escuchar, conceder y caminar juntos cuando tú generas el pleito, partes a la sociedad en dos y eso no contribuye a un país que aprenda y que camine y que sume”.

A su consideración establecer bandos desde supuestos ejercicios de rendición de cuentas no abonan a la politización del país sin a generar encono “Obrador dice que él polariza para politizar, no, yo creo que puedes generar conciencia pero en realidad genera pleitos que la mayoría son ficticios, por cierto, entonces a mí me parece que la polarización es un tema muy dañino. Yo espero que con el nuevo gobierno gane quien gane, ese tono de la discusión de la política se torne en un discurso más incluyente para el bien del país”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Sobre el papel actual del INE consideró que se encuentra detenido como árbitro y se ha quedado en su papel de logística “el INE ha sido complaciente en poner orden en la cancha de juego y básicamente tiene que ver con tres razones, una es que permitió que las precampañas iniciaran antes de tiempo, en el caso de Morena casi dos años antes, en el caso de la oposición, cuatro meses antes de lo que la Ley establece y va y con diferentes argumentos. En los hechos, permitió que eso ocurriera para obtener una ventaja indebida que es sobre todo el caso de Morena”.

Lo anterior es conocido y cree que ese es un tema que permitió el órgano electoral del país, el segundo tiene que ver con el intervencionismo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las elecciones “en la Constitución dice que el Presidente de la República no puede opinar sobre campañas, ni incidir en las preferencias de la gente, el presidente lleva años y en este proceso electoral meses, interviniendo cotidianamente. El INE argumenta que lo ha exhortado, que han bajado conferencias de las mañaneras, pero la verdad es que si tú bajas en la conferencia mañana era de sitio web de la presidencia, una semana después es irrelevante, el daño se causa cuando el presidente dice algo en la mañana y se reproduce en redes sociales y en medios de comunicación a las 24 horas”.

Para él, de nada sirve decir que hay que analizar caso por caso esperando que el presidente va a ser responsable de sus acciones o dichos “nunca va a dejar de hablar de política, nunca va a dejar de ayudar a su partido y atacar a los adversarios y por lo tanto, la solicitud que se le hizo en línea de suspender las mañanas, me parece que era pertinente, porque no veo otra manera de que el presidente asuma su obligación de contenerse, así es que yo creo que por esa razón el INE ha sido demasiado tímido en su actuación”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

También está este detalle que en este próximo proceso electoral los jóvenes no están muy interesados en la política y en salir a votar y comentaba que esta elección va a ser definida por los adultos y personas de la tercera edad, aquellos que se encuentran entre los 40 y 60 años. Su definición principal es que los jóvenes han tirado la toalla en México.

“Ya no deciden su futuro político salvo que cambien y voten, pero en general desde hace mucho tiempo los jóvenes en México ya no deciden su futuro y le han dado esa facultad a las personas mayores de 40 años y eso es una lástima, porque los jóvenes se quejan de que los políticos no les hablan, pero en los hechos contribuyen, a que no les hablen, porque cada vez, son más irrelevantes electoralmente hablando”.

En esta elección espera que los jóvenes voten más, pero sigue siendo la misma tendencia de siempre, pues votarán sólo el 40 por ciento de los jóvenes entre 19 y 29 años de edad y quienes decidirán su futuro serán dos de 40 a 60 años.

Con respecto al uso de las redes sociales para las campañas políticas desde donde supuestamente se busca mover juventudes o generar una mayor participación política, refirió que se ha sustituido la política con publicidad y cuando sucede esto lo que se está haciendo es la generación de la banalización.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Y esto lo hace Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco en Movimiento Ciudadano, los publicistas han tomado el control del partido y cuando tú dices lo que los publicistas te dicen, eso es un problema mayor, porque ellos analizan lo que les genera likes, acabas por darle el control a los publicistas y esto creo eso es lo que yo veo con mucha preocupación en ese partido, están sometidos a los dictámenes de la publicidad y de los me gusta y eso me parece muy peligroso”.

Calificó esta elección como la más importante de la era moderna de México porque además de elegir a una presidenta se va a definir la arquitectura política del país para los próximos 40 años, nunca antes en una elección presidencial había sido así y la razón de que sea así es porque Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el 5 de febrero, un plan de reformas constitucionales que modificarían significativamente el sistema de pesos y contrapesos de México, es decir modificarán la configuración del sistema político mexicano.

“López Obrador y Claudia Sheinbaum han dicho que buscan obtener los votos para modificar la Constitución y hacer tres cosas principales, remover a todos los ministros de la Corte y sustituirlos con nueve personas elegidas por voto popular, han dicho que lo van a modificar y también a sus consejeros los van a quitar, a todos, y van a elegir a siete consejeros elegidos por voto popular y tercero que van a desaparecer a los órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, eso es una modificación sustancial del sistema de control del abuso del poder político en México y por eso digo, que es la lección más crucial de México en muchas décadas por esa razón. Con esta elección se va a definir si se puede o no, modificar la Constitución Mexicana”.

En torno a que México tendrá a su primera presidenta mujer, consideró que por su género no se puede pensar que va a venir a resolver los grandes problemas de México, “no dependen de que sea una mujer, la resolución de los problemas dependen del programa y el liderazgo del nuevo gobierno para atacar los principales problemas que siguen siendo desde mi perspectiva, la violencia y la inseguridad, la corrupción, el sistémica de los Gobiernos en México y el problema de desigualdad y falta de oportunidad, la salud y la educación pública”.

Quien sea que gane debe darle la vuelta a la página al lunes siguiente de la elección y debe propiciar que la nueva presidenta, se siente con los partidos, con los empresarios, con los medios de comunicación, con las universidades a dialogar y encontrar un futuro mejor para el país, pero con los ataques e intervenciones y demás provocaciones de López Obrador se está forzando a que haya problemas.

La definición de 2024 es complicada para quienes van a votar porque hay tres equipos, uno está en la publicidad, otro está con el presidente moviendo el aparato y en el otro, están los liderazgos que la gente tampoco quiere, a eso contestó que la cartelera de los políticos genera dudas, “a la gente le causa preocupación. Yo creo que siempre en democracia, la mejor solución es generar un sistema de decisiones colectivas que dependan de personas y dependan de un sistema de vigilancia. El sistema democrático mexicano requiere tener un sistema de contrapesos y de vigilancia para funcionar correctamente, independientemente de quién gane”.

Añadió que deben tener en el Congreso una fuerza que genere vigilancia, contrapesos y exigencias “y desde mi perspectiva requerimos un Poder Judicial que sea independiente, que vigile al gobierno”.