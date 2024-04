“No hay presupuesto”; cierra unidad médica en Mexquitic de Carmona

Por cuestiones administrativas de la zona cuatro no hay presupuesto liberado de México para la contratación de las enfermeras, por tal motivo, los próximos 15 días no habrá servicio, excepto los fines de semana, dice una pancarta colocada por trabajadores del IMSS-Bienestar en la zona metropolitana, quienes decidieron no ofrecer servicios médicos porque incumplen salarios.

Es así que el IMSS-Bienestar deja sin servicio médico a derechohabientes del municipio vecino de Mexquitic de Carmona, el personal médico de la zona no puede atender a la población debido a que el gobierno de la república mexicana es incapaz de realizar los pagos de salarios a médicos y enfermeras, con ello la población de la localidad se queda en la indefensión total, si hay emergencias sanitarias, no hay nadie que pueda atender a los pacientes.

Se quedan sin la posibilidad de acceder a los servicios básicos de atención médica, lo anterior viene ocurriendo desde hace varios días.

En la unidad medica localizada en la comunidad de La Tapona del municipio de Mexquitic de Carmona, no se cuenta con el personal médico porque se les informó que desde la Federación no se asignaron los recursos necesarios para pagar estas nóminas por lo que, sin pensar en el daño que generan para la ciudadanía, se le ordenó a los trabajadores cerrar los centros de salud y suspender todos los servicios.

Los habitantes de diversas comunidades, sobre todo del poniente de Mexquitic, fueron los que denunciaron lo que esta sucediendo ya que, se les notificó que ya no habría servicio en el Centro de Salud de La Tapona, Unidad Médica Rural Número 58, perteneciente a la Zona IV, ya que los honorarios del personal no habían sido cubiertos como resultado de una supuesta falla administrativa por lo que, desde la Delegación, se dio la orden de poner en pausa la atención médica mientras se resolvía el problema.

Son miles de ciudadanos, vecinos de La Tapona, Álvaro Obregón, Cerro Prieto, Miguel Hidalgo, Morelos, Cenicera y comunidades vecinas los que alertaron sobre el perjuicio que les representa la suspensión de servicios médicos en este centro de salud ya que, en su mayoría, se atiende a personas de escasos recursos que dan seguimiento a tratamientos de diabetes e hipertensión, además de embarazos y diversas complicaciones medicas comunes de la zona, que sin la atención adecuada, pueden agravarse y generar estragos en la salud de los derechohabientes.

Ante el riesgo al que están expuestos, los vecinos demandaron la inmediata intervención de las autoridades competentes a fin de que se resuelva este tema y se logre una solución a favor de la ciudadanía ya que el riesgo es latente. Cabe hacer mención de que, así como ahora sucede en Mexquitic, en los últimos meses también se han reportado los cierres de los centros de salud en varios municipios del territorio potosino por supuestas fallas administrativas no importando que de por medio esta la salud de los potosinos.