“Los Cohetes no son tus Cuates”, un programa para proteger a niñas y niños de accidentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Dirección de Protección Civil Municipal, ya alista el programa denominado “Los Cohetes no son tus Cuates”, con el objetivo de evitar accidentes, pérdida de extremidades del cuerpo o incluso, de la vida, por la manipulación de pirotecnia como parte de los festejos de Navidad y Año Nuevo, con una meta de más de 4 mil niñas y niños capacitados en prevención de incendios por pirotecnia. En este aspecto, el titular de Protección Civil, Daniel Hernández Rojas precisó que esta actividad se enmarca en la estrategia integral del Operativo Cohetón, en el que diversas dependencias municipales y de otros ámbitos, se suman para que la temporada decembrina se lleve a cabo con saldo blanco.

Remarcó que “Los Cohetes no son tus Cuates” está dirigido principalmente a niñas y niños, pero también a las madres y padres, así como al resto de la familia y a la ciudadanía en general, para que en la medida de lo posible menores de edad no manipulen este tipo de material debido a su alto grado de peligrosidad, “pero si se decide que sí, debe siempre haber supervisión de una persona adulta”.

También, añadió Hernández Rojas, buscamos prevenir y reducir accidentes por pirotecnia durante esta temporada, principalmente en las personas más vulnerables, como son las y los menores, que por el desconocimiento del uso adecuado de los artefactos pirotécnicos, generan incendios o causan terribles lesiones que pueden llegar a la amputación e incluso a la muerte.

Por su parte, el Coordinador de Capacitación de Protección Civil de la Capital, Ricardo Lara, añadió que en breve se dará a conocer la programación para visitar distintos planteles educativos y otros espacios, para ampliar la cobertura de “Los Cohetes no son tus Cuates”, que en 2022, registró la visita a una docena de planteles, para capacitar a más de 3 mil 450 niñas y niños, y de esta manera, difundir las recomendaciones para evitar quemaduras, lesiones e incluso, poner en riesgo la vida de quienes tienen por costumbre el uso de la pirotecnia en esta época del año.

Para concluir, el integrante del área de Capacitación de dicha dependencia, José Luis Jasso recomendó no dirigir los cohetes directamente a personas, vehículos o mascotas, y en todo momento, estar muy atento para evitar cualquier situación de riesgo. También exhortó quemar la pirotecnia en espacios abiertos, y si no llega a detonar, no acercarse ni mucho menos tocarla porque podría explotar cerca de la persona, por eso hay que dejarla en el piso; así como de preferencia usar un encendedor de cocina largo, no quemarla en el interior de las casas y no colocar los cohetes en los bolsillos de pantalones o ropa porque por la fricción, pueden estallar.