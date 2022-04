Largas filas y espera prolongada en el Infonavit

Una constante que se observa cada día en la sede del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda en San Luis Potosí son las largas hileras de personas para ingresar al inmueble, el tiempo de espera en la unifila, donde hay que formarse para realizar la mayoría de los trámites, es en promedio de dos horas.

Los derechohabientes acuden al edificio de avenida Carranza, con la intención de realizar diligencias que van desde obtener una constancia, realizar convenios, o simplemente para checar su cuenta con el Infonavit.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La mañana de este martes no fue la excepción, y pudieron observarse a un sinnúmero de interesados en concretar asuntos, que incluso pueden realizarse en línea, sin embargo la gente prefiere acudir al organismo directamente.

Ahí, la usuaria Guadalupe Ramírez advirtió que acudía a verificar que su préstamo estuviera finiquitado.

Cuestionada acerca del servicio que ha recibido a lo largo de los años con ese beneficio, consideró que “el servicio es bueno, al menos la chica que me atendió a mí siempre fue muy amable”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ana Laura coincidió: “nada más vengo a checar mi cuenta de Infonavit, a ver cómo va”; y aunque el trámite puede realizarse en línea, atajó, “yo prefiero hacerlo aquí directo; las filas son en todas las instituciones gubernamentales, siempre hay que esperar, pero la atención en general siempre es buena”.

Juan Ignacio expresó que acudía con un problema y que buscaría renovar un convenio con la institución, “tengo aquí la deuda de mi casa, ya en una ocasión perdí mi trabajo y me dieron una prorroga de un año; de hecho se me venció de nuevo el plazo porque sigo desempleado, de repente lavo carros y hago mandados pero no tengo nada estable, espero que me resuelvan a favor”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte, Sergio indicó que acudía a tramitar una constancia, petición que podía haber hecho en línea, “lo que pasa es que quiero más detalles”.

Finalmente se quejó del tiempo que hasta ese momento había esperado en la fila, “ya había venido una vez, pero a otro trámite, esta vez llevo ya dos horas esperando, ahora sí ha sido muy tardado”, lamentó.

Se recomienda utilizar la aplicación Mi Cuenta Infonavit, portal personalizado para consultar información y hacer trámites en línea como: saber cuánto ahorro hay en la Subcuenta de Vivienda Infonavit; resumen de movimientos; aportaciones extraordinarias; precalificación y puntos; cuánto se debe; así como el estado de cuenta; entre otros.